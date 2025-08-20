“Mīkstie krēsli ir iemesls, kāpēc es vienmēr stāvu kājās!” Vai iedzīvotāji atbalsta cietos sēdekļus Rīgas sabiedriskajā transportā 1
Pirms pāris dienām “Rīgas satiksme” paziņoja, ka testē jaunu risinājumu – cietos plastmasas sēdekļus, kā iemeslu norādot – praktiskumu. Šobrīd izmēģinājuma autobuss ar numuru 77599 kursē pa 60. maršrutu.
“Meklējam praktiskāku sēdekļu risinājumu! Uz izmēģinājuma laiku autobusā ar numuru 77599 izvietoti sēdekļi bez auduma apdares. Šāds risinājums varētu būt praktiskāks ikdienā, bet mums ir ļoti svarīgi uzzināt, kā tajos jūtas pasažieri.
Vai brauciens ar šādiem sēdekļiem ir ērts? Vai tie šķiet pieņemami ilgtermiņā? Dalies ar savu viedokli, jo tas palīdzēs mums izvēlēties praktiskāko sēdekļu risinājumu autobusos, kuri varētu tikt iegādāti nākotnē, atjaunojot transportlīdzekļu parku. Dalies ar savu viedokli un palīdzi noteikt labāko sēdekļu risinājumu,” lasāms “Rīgas satiksme” sociālajos tīklos.
Kādi būtu ieguvumi, ja sabiedriskajā transportā būtu cietie sēdekļi? Uzņēmuma ieskatā šāda tipa sēdekļiem ir vairākas priekšrocības – tās ir vieglāk kopjamas, ar zemākām uzturēšanas izmaksām un ilgāku kalpošanas laiku. Tos arī vieglāk uzturēt atbilstoši higiēnas prasībām.
Klienti “Rīgas satiksmei” bieži norāda, ka auduma sēdekļi izskatās nekopti, jo pēc iepriekšējo pasažieru sēdēšanas uz tiem paliek traipi, tie tiek sasmērēti vai citādi bojā vizuālo izskatu. Līdz ar to mērķis ir atrast praktisku sēdekļu risinājumu, kas būtu gan viegli un ātri uzkopjams, gan patīkams pasažieriem, informē “Rīgas satiksme”.
Meklējot dažādus risinājumus, “Rīgas satiksme” izpētījusi arī citu valstu pieredzi un kā vienu no pirmajiem variantiem nolēma izmēģināt sēdekļus bez auduma apdares. Plastikāta sēdekļi veiksmīgi ieviesti Stokholmā, Vācijā, Nīderlandē un Polijā.
Kas sakāms cilvēkiem par šādu ideju? Sociālajā tīklā “Thread” kāda iedzīvotāja pauda: “Būšu atklāta, man nav pretenzijas pret RS krēsliem BEZ mīkstuma, jo man šobrīd ir maksimāla paranoja, ka es sēžos un būs slapjums, ja tur kas būs… – vismaz varēs redzēt.”
Līdzīgās domās ir arī citi iedzīvotāji.
“Piekrītu. Kad braukāju ar sabiedrisko, man bija paradums vispirms ar roku nobraukt pa krēslu. Vienreiz iebraucu ar roku slapjumā, lieki laikam teikt, ka vēlējos to roku nocirst,” pieredzē dalās vēl kāda sieviete.
“Piekrītu! Mīkstie krēsli ir iemesls, kāpēc es sabiedriskajā vienmēr stāvu kājās.”
“Simtprocentīgi piekrītu. Braucot uz darbu, reiz iesēdos peļķītē. Nācās skaidrot vadītājai – kāpēc braucu atpakaļ uz mājām pēc dušas un jauna bikšu pāra…”
“Es, ja gribu apsēsties, tad ar roku pačamdu to krēslu. Labāk slapja roka, ja kaut kas (kas arī gana pretīgi), nekā visas drēbes,” izteicās vēl kāda iedzīvotāja.
LA.LV lasītāj, kā ar tevi? Vai atbalsti šādu risinājumu?