Es neatceros, kad vēl būtu redzējusi tādas gaileņu bildes, ar kādām šogad dalās cilvēki sociālajos medijos. Dažbrīd šķiet, ka gailenes šogad var pļaut ar izkapti, jo visa zeme dažviet ir dzeltena. Redzami pilni bagāžnieki, vannas, nemaz nerunājot par spaiņiem un groziņiem.
Lai gan parasti gailenes tomēr ir delikatese, kas maksā dārgi, šogad līdz ar to lielajiem apjomiem runā, ka gailenes “pakaļ met”. Liels bija arī mans pārsteigums, ka vietējā tirdziņā puslitra gaileņu spainīti ieraudzīju tirgojam par 1 eiro.
Un vēl ne tik sen taču portālā rakstījām par gailenēm, kas šogad maksāja teju kā kaviārs…
Ja meklē idejas, ko pagatavot no gailenēm, vari ieskatīties, ko LA.LV esam par to rakstījuši.
Paldies “Facebook” grupas “Sēņu medniekiem” dalībniekiem, kuri piekrita dalīties ar savām sēņu bildēm, kas pievienotas šim rakstam.
Lai garšīga un patīkama gaileņošanās sezona visiem!