VIDEO. Mūziķis Kristaps Strūbergs, dodoties ceļojumā uz Islandi, sapucējas ar manikīru valsts krāsās







Ir zināma ceļojumu šova “Četri uz koferiem” jaunā piedzīvojumu meklētāju komanda – tā sastāv no populārās repa grupas “Singapūras satīns” dalībnieka Kristapa Strūberga, dziedātājas Alises Haijimas, influenceres Emīlijas Samas un dabas pētnieka, deputāta Māra Oltes.

Visiem pirms lidmašīnas reisa bija sarunāts satikties Strēlnieku laukumā Rīgā, un reperis bija pārsteigts, ka ieradies pirmais, jo viņš nav pats punktuālākais cilvēks: “Es varbūt neesmu gluži precīzs cilvēks, bet kas jādara, tas jādara. Es tomēr kā nekā esmu divu bērnu tēvs.”

Strūbergs pirms došanās uz Islandi bija īpaši sapucējies – ticis pie manikīra Islandes krāsās. Uz vidējiem pirkstiem karogs, bet uz pārējiem ziemeļblāzma. Sagaidījis ierodamies Alisi, abi secināja, ka pati šīs tikšanās organizētāja nemaz nav ieradusies, taču drīz vien viņi jau bija trīs. Kad Olte tik ilgi nav devis par sevi ziņu, viņi sāka uztraukties, bet noskaidrojās, ka viņš nav lasījis garo “WhatsApp” saraksti un vienkārši devies uz lidostu.

“Es apskatījos tikai to, cikos jābūt lidostā. Kāds Strēlnieku laukums – es braucu no Ērgļiem. Aizvilku pa Salu tiltu un, ja kādam baigi vajadzēs, tad jau zvanīs. Man ļoti patīk ceļot un vairākkārt jau esmu braucis ar filmēšanas komandu. Tikai pasaki, kad jābūt lidostā. Es tā baigi neuztraucos par to, ka kaut kur kaut kāds taksis tiks ķerts – tā nav mana tēma. Braucu tur, kur jābūt tad, kad jābūt.”

“Viņš vienkārši dzīvo pats savu dzīvi,” nosmējās Emīlija.

