Mūziķi Māra Upmane-Holšteine un Goran Gora

VIDEO. Mūziķu Māras Upmanes-Holšteines un Goran Gora ģimenei ticis liels pārbaudījums: viņu četrgadīgais dēliņš Ezra slimojis ar smagu slimību Ieteikt 1







Grupas “Astro’n’out” soliste Māra Upmane-Holšteine sociālajos tīklos atklājusi, ka viņas un vīra Goran Gora, īstajā vārdā, Jāņa Holšteina-Upmaņa pēdējos astoņus mēnešus bija pakļauta milzīgam pārbaudījumam – viņu četrus gadus vecais dēliņš Ezra Klāvs slimojis ar leikēmiju.

Māra ievietojusi sociālajā vietnē “Instagram” video, kurā redzams tas priecīgais brīdis, kad viņi visi kopā atstāj Bērnu slimnīcas telpas, kurās pavadīja ilgu laiku. Pie video viņa raksta:

“Ringing out! Zvanu video tā kārtīgi neredz, bet mēs iezvanījām mūsu izrakstīšanos. Trīs māsiņas, kuras tai brīdī bija uz vietas aplaudēja Ezram. Aplausi no sirds arī katrai no viņām un visam 10.nodaļas personālam, kas par mums šai laikā rūpējās. 8 mēnešus bērnu slimnīca bija mūsu otrās mājas. Cerējām un ticējām, ka šī diena reiz pienāks. Un tomēr reizē tik neticami, kad tā tiešām ir klāt!

Ezra ir pats stiprākais un drosmīgākais puisītis pasaulē. Es ar viņu lepojos bezgalīgi. Tāpat kā lepojos ar visu mūsu ģimeni. Leikēmijas diagnoze vēl saglabājas, vēl pusotru gadu uzturošais kurss ar zālēm mājās.

Bet mēs svinam šo dienu, jo esam pārliecināti, ka trakākais aiz muguras. Mājās uz sienas uzraksts – Ezra vesels! Mēs šo gribam iekodēt sev cieši apziņā. Un Ezra ļāva visiem to pastāstīt!”.

Uzraksts uz sienas vēstī, ka dēliņš ir vesels!

Grupas “Astro’n’out” soliste Māra un Jānis laulības gredzenus mija 2008.gadā un viņu ģimenē aug trīs bērni – jaunākā meitiņa Hanna, kā arī meita Ronja un dēls Ezra Klāvs.