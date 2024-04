VIDEO. Nelielā Japānas pilsētā atrodas pasaulē vecākā viesnīca, kuru jau 52 paaudzēs pārvalda viena ģimene Ieteikt







Karstais ūdens no vietējiem Hakuho avotiem tika novadīts uz Nishiyama Onsen Keiunkan viesnīcu Japānā, kur tas ir sasildījis un iepriecinājis neskaitāmus apmeklētājus jau 1300 gadus.

Viesnīca datēta ar 705. gadu, kas ir Keiunas ēras 2. gads, kad Fudživara Mahito nodibināja krodziņu. Karstais ūdens no vietējiem Hakuho avotiem tika novadīts Nishiyama Onsen Keiunkan, kur tas gadu no gada ir sasildījis un iepriecinājis neskaitāmus apmeklētājus, kļūstot par tūristu iecienītu vietu. Turklāt visā viesnīcas pastāvēšanas laikā to jau 52 paaudzēs pārvalda viena ģimene.

Karstais avots jeb onsens, kā tos dēvē Japānā, tā pastāvēšanas tūkstošgades laikā tika nepārtraukti attīstīts, un elementāri baseini alās tika aizstāti ar vannām koka būdās, līdz tika uzcelta viesnīca ar privātām istabām un restorānu. Mūsdienās katrā Keiunkan Inn numurā ir pieejama privāta, brīvi plūstoša karsto avotu vanna.

“Karstais avots ir brīvi un bez pārtraukuma plūdis kopš (tā dibināšanas). Keiunkan joprojām iemieso nemainīgo viesmīlību. Japānas harmonijas sirds visiem mūsu viesiem,” rakstīts viesnīcas mājaslapā.

Nishiyama Onsen Keiunkan garā vēsture ietver diezgan daudz drāmas. Lieli ugunsgrēki izcēlās 1909. un 1916. gadā, bet 1925. gadā masīvs klints nogruvums sadauzīja vienu no ēkām. Arī taifūns to skāra 1982. gadā, kas nozīmē, ka viesnīcas galveno ēku gadu gaitā nācies pārveidot vairākas reizes.

Ginesa rekordu grāmatā viesnīca ir sertificēta kā pasaulē visilgāk pastāvošā viesnīca un saskaņā ar dažiem rādītājiem ir vecākais uzņēmums pasaulē. Vecums nav vienīgais iemesls, lai to apmeklētu. Nishiyama Onsen Keiunkan atrodas Jamanaši prefektūrā, tajā pašā reģionā, kur atrodas Pasaules mantojuma sarakstā iekļautais Fudži kalns.

Pati pilsētiņa ir vecmodīga un klusa. Nav lielu uzņēmumu, tikai nelieli ģimenes uzņēmumi. Staigājot pa pilsētu, pat brīžiem šķiet, ka esi atmests atpakaļ pāris simtus gadu senā pagātnē. Skaistā un relaksējošā pagātnē.

