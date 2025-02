Premjers Krišjānis Kariņš jau atkal netieši norādījis, ka veselības ministre nav uzdevumu augstumos. Foto: Edijs Pālens/LETA

"Nevajag smieties! Arī vīriešiem tā var gadīties," bijusī ministre Viņķele ar visai nepieklājīgiem vārdiem izsmej bijušo kolēģi Kariņu







Medijos jau iepriekš rakstīts, ka bijusī veselības ministre Ilze Viņķele ir pievērsusies “stand-up” komēdiju žanram, pateicoties savai lieliskajai humora izjūtai. Jau pērn viņa atzina, ka tas viņai ļauj aizmirsties. Viņa esot amatieru līgā, bet savus jokus pierakstot blociņā, lai neaizmirstu.

Ar vienu video, kurā bijusī ministre redzama komiķes “ādā” dalījies Lato Lapsa. Viņš gan savā komentārā par to ir visai skarbs: “Un šī glupā, piedauzīgā, vulgārā bāba varēja kļūt par veselības ministri un lemt par simtu tūkstošu Latvijas iedzīvotāju veselību un faktiski dzīvību. Kam vēl jānotiek, lai jūs saprastu, kādu deģenerātu rokās jūsu valsti ir novedusi jūsu paļāvība un gļetnums?”

Īss ieskats bijušās ministres tekstā (tiesa gan, uzrakstītā veidā tas izklausās nedaudz citādi, tāpēc rosinām zemāk noskatīties video)! Viņa acīmredzami pievērsusies Krišjāņa Kariņa lidojumu tēmai, izmantojot arī visai rupjus vārdus.

“Viņam gadījās tāda ķeza, ka viņu 36 reizes pret viņa gribu, ar viltu, maldiem un spaidiem ielika privātos lidmašīnu reisos. Viņš kā pie Dieva zvērēja, ka tā lieta ir tāda. Viņš, pirmkārt, nezina, viņš gandrīz nezina, kur viņš lido. Tas ir viens. Otrs – viņam atbrauc pakaļ ļoti agri no rīta. Par to agro rītu es izdomāju, jo man liekas, ka tā tas varētu būt, ka tev atbrauc pakaļ ļoti agri no rīta uz tavu Ķīpsalas smalko, miljonu vērto īpašumu, paņem tevi gandrīz aizmigušu, ieliek mašīnā, un tu visu laiku domā par valsti, tu lasi tos dokumentus, lasi tos dokumentus un tevi ved, un tu kā normāls ārzemju latvietis paļaujies, ka neviens tevi nea**isīs Latvijā, jo tu esi atgriezies atpakaļ, uzupurējis visu, ko var, un strādā valsts labā. Bet nē, fu*k, aizved uz to lidostu, ieliek lidmašīnā un beigās sanāk sūdi. 36 reizes. Bet tas, ko es gribu teikt, nevajag smieties! Arī vīriešiem tā var gadīties!”

Arī komentāros valda neizpratne. Piemēram, Ēriks Stendzenieks ir samulsis, vai šis video neesot veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Lato viņam atbild, ka viss ir pa īstam, tās vienkārši esot šausmas.

Kārlis gan norāda, ka tas patiešām ir smieklīgi, runājot par “konkrēto tipu”: “Bet stulbākais, ka tas bij rēcīgi un par konkrēto tipu patiesi…. Un tas ir skumji….”

Jolanta savā komentārā atgādina pagātni: “Bet viņa bija veselības ministre, kurai vienīgajai ierosināja krimināllietu par bezdarbību Covid-19 vakcīnu iepirkumos. Kariņš atrada grēkāzi. Tagad viņa var atļauties gan jokot, gan piedalīties standupos. A Kariņš žēlabainas intervijas sniedz.”

Uz Viņķeles un Kariņa saistību norāda vēl kāds: “Toreiz, kad Kariņš šito radījumu piespieda pamest ministra posteni, – tas ir viens no viņa retajiem apsveicamajiem darbiem visā viņa politiskajā karjerā.”