“Mums pietrūkst cilvēki armijā tādēļ, ka viņiem nav zobu. Viņiem nav bijusi iespēja saņemt šo pakalpojumu,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top” sacīja Zāļu valsts aģentūras (ZVA) Zāļu drošuma nodaļas vadītāja un bijusī veselības ministre Ilze Viņķele, norādot uz zobārstu pakalpojumu pieejamības problēmām Latvijā, jo īpaši bērniem.

“Viņiem nav bijusi iespēja saņemt šo pakalpojumu, jo tas nav bijis pieejams un ir dārgs,” turpināja teikt Viņķele. “Ja mēs skatāmies uz tiem jauniešiem, kas piesakās armijā, tur ir cilvēki no reģioniem, tur ir cilvēki ar acīmredzami zemākiem ienākumiem, nekā valstī ir vidēji, un tās veselības problēmas manifistējas,” piebilda viņa, komentējot izskanējušo vēsti par to, ka tieši zobu un redzes veselības problēmu dēļ visbiežāk no Valsts aizsardzības dienesta (VAD) tiek atsijāti jauniesaucamie un līdz dienēšanai Latvijas armijā nemaz netiek.

“Mūsu armija ir bezzobaina, tēlaini izsakoties…” intervijā atzina ZVA eksperte Viņķele. Viņa, atsaucoties uz pētījumiem par zobu veselību un īpaši par bērnu zobu veselību, sacīja, ka pamatskolas skolēniem 6. un 7.klasē 2017.gadā kariesa izplatība esot bijusi vidēji smagā līmenī. Tas bijis augstāks rādītājs, nekā vidēji ir Eiropas Savienībā šajā bērnu vecuma grupā. Pētījumā jau tad bijuši ieteikumi, kā situāciju uzlabot un lai tā nepasliktinātos. “Acīmredzot, tam nebija pietiekami atvēlēts finansējums,” pieļāva Viņķele, kāpēc tagad jauniešiem ir problēmas ar zobu veselību.

“Bērnu zobārstniecība mums ir gan finansiāli nepieejama, gan arī tādēļ, ka trūkst speciālistu. Visa valsts, manuprāt, seko līdzi norisēm Liepājā, kur gadus desmit nevar piesaistīt bērnu zobārstu. Daļēji te pie vainas veselības pratība, bet bez šaubām pakalpojuma nepieejamībā ir galvenais iemesls. Un šeit mēs burtiski līdz sāpēm redzam, ko es un arī mani kolēģi – veselības aprūpes un sabiedrības veselības speciālisti – ir teikuši, ka investīcijas veselībā ir burtiski valsts drošība. Lai cik parodoksāli nebūtu, tad spilgtāka apliecinājumu tam mēs pat nevarētu izdomāt – mums pietrūkst cilvēki armijā tādēļ, ka viņiem nav zobu,” atzina bijusī veselības ministre Viņķele intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top”.

