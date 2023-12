Zilonis, kuru dzīvnieku aktīvisti nodēvējuši par vienu no pasaules “skumjākajiem”, miris Filipīnu zoodārzā, – tur dzīvnieks gandrīz visu mūžu nodzīvoja viens savā aizgaldā. Mali, kas 40 gadu bija Manilas zoodārza apskates objekts un ļoti iemīļota, nu ir mirusi, par to raksta BBC.

Valsts vienīgā ziloņa vientuļais stāvoklis bija jau raisījis ​​bažas dzīvnieku tiesību aktīvistiem. Viens no viņiem bija sers Pols Makartnijs, kurš lūdza varas iestādes pārvest Mali uz ziloņu rezervātu.

Par Mali nāvi otrdien sociālajā tīklā Facebook paziņoja Manilas mērs Honey Lacuna, kurš sacīja, ka zooloģiskā dārza apmeklējumi, lai redzētu Mali, ir vienas no viņa laimīgākajām bērnības atmiņām.

Pagājušajā piektdienā šis Āzijas zilonis bija manīts pastāvīgi berzējam savu ķermeni pret sienu, kas liecināja, ka viņai ir sāpes, sacīja zoodārza galvenais veterinārārsts Heinrihs Patriks Penja-Domingo.

Otrdiena Mali gulēja uz sāniem un smagi elpoja. Veterinārārsti ievadīja antihistamīna līdzekļus un vitamīnus, bet vēlāk pēcpusdienā viņa nomira. Autopsija atklāja, ka viņai ir vēzis dažos viņas orgānos, kā arī aortas aizsprostojums.

Mali, kuras pilnais vārds ir Višva Maali, Šrilankas valdība 1981. gadā uzdāvināja bijušajai Filipīnu pirmajai lēdijai Imeldai Markosai, kad viņai bija 11 mēneši.

Manilas zoodārzā dzīvoja arī cits zilonis Šiva, kurš tur ieradās 1977. gadā, bet nomira 1990. gadā. Kopš tā laika Mali bija vienīgais zoodārza zilonis.

Pandēmijas kulminācijā Manilas zoodārzs kalpoja arī kā vakcinācijas vieta bērniem, kur Mali viņus izklaidēja.

Dzīvnieku tiesību aktīvisti kritizēja apstākļus Manilas zoodārzā un sacīja, ka tas nav pietiekami aprīkots, lai nodrošinātu Mali pienācīgu medicīnisko aprūpi. Zoodārza iestādes tomēr iebilda, ka ziloni vislabāk turēt nebrīvē, jo viņa nezināja, kāda ir dzīve savvaļā.

