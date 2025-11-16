VIDEO. “Nogrieztas krūtis un apjukums latviešos!” Transpersonu drāma “Krustpunktā”, pēc kuras ārsti apsūdz viens otru nekompetencē un melošanā 0

13:13, 16. novembris 2025
10. novembrī Latvijas radio “Krustpunktā” viesojās RSU profesors Māris Taube.

“Daudziem, Latvijā radušās gandrīz vai histēriskas bailes no tā, ka mēs tagad vīriešu pārtaisīsim par sievietēm un sievietes par vīriešiem, turpmāk mūsu bērni vairs nezinās, kas viņi ir, būs nevis viņa vai viņš, bet višs. Protams, viens no interesantiem jautājumiem – kāpēc tā ir vispār kļuvusi politiski tik karsta tēma? Daļēji mēs to esam importējuši no Amerikas, tur šis temats ir topā ne jau vienu gadu vien. Tāpēc ir jājautā, cik tā tiešām ir liela problēma? Paralēli jāsaprot, kāpēc kaut kas tāds vispār ir aktuāls, kāpēc ir tādi cilvēki, kas nezina, kas viņi ir, kas nav apmierināti ar savu identitāti, grib to mainīt? Un ko tad ar viņiem darīt – pāraudzināt, salabot, aizliegt, ielikt cietumā? Atbildes mēģinām rast sarunā ar profesoru Māri Taubi,” vēsta raidījuma apraksts radio mājaslapā.

Tomēr neviens nevarēja sagaidīt, ka raidījums izraisīs tādu rezonansi tieši sociālajos tīklos.

