Izlaužas, klīst, staigā kā zombiji, cer uz lietu, lai padzertos no peļķītes… Kas notiek pie Limanas, kurai karojošajai pusei tā nākas ciest?

7:02, 1. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ziņas no frontes Ukrainā, no 63. brigādes: tur ukraiņu karavīri stāsta par to, kā tā saucamie krievu orki cīnās pret ukraiņiem. Orki to dara mazās grupās, izlaužas cauri frontes līnijām un tad, kā apgalvo paši ukraiņi, viņi klīst tur tā kā zombiji. Tā par situāciju pie Limanas TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Zemessardzes kapteinis Māris Bruža.

Krievi iznāk no pozīcijām, tad tur arī viņus vai nu apšauda, vai nu iznīcina ar droniem, tā ziņojis 63. brigādes pārstāvis. “Krieviem nav pat normālu iztikas līdzekļu. Kādā video, kur nofilmēts kāds krievu gūsteknis, šis cilvēks žēlojās, ka

viņi tiek savākti, sadalīti pa grupām, viņiem tiek iedots uzdevums, bet ne normāls ekipējums, ne ūdens, ne ēdamais – nekas.
Tiek parādīts tikai virziens – no šejienes līdz saullēktam ir jākaro!”

Šis pats krievu gūsteknis apgalvo, ka viņš ir izticis bez ūdens, bez pārtikas, bez medicīniskās palīdzības.

Vienīgā cerība – viņš visu laiku lūdzies, lai sākas lietus, lai piepildītos peļķes un vismaz no upītes varētu padzerties,

stāsta Bruža.

Viņš uzskata, ka tā nevarētu būt informatīvā kampaņa, jo tiešām ap Limanu krievu kājnieki uzbrūk milzīgā skaitā un ir maz apmācīti. 63. brigādes pārstāvis izteicies, ka viņam ir sajūta – ir atvesti papildspēki, ir noteikts konkrēts datums, kad Limana jāieņem, tāpēc attiecīgi

Krievija savus karavīrus nemaz nenovērtē – galvenais ir teritorijas iegūšana,

kas arī saskan ar Putina naratīvu.

Taktika – iepriekšējā: iesūtīt karavīrus mazās grupiņās, tad viņiem jānogaida lielākas grupas savākšanās, jāiefiltrējas ukraiņu aizsardzības teritorijā, lai var uzbrukt Ukrainas spēkiem.

