Tūlīt pārstāj to darīt! Eksperti atklāj, cik bīstami ir sildīt ēdienu vairākas reizes
Ēdiena pārpalikumu sildīšana ir ikdienas glābiņš, kad nav laika gatavot, taču nepareiza rīcība ar ēdienu var radīt nopietnus veselības riskus. Katrs sildīšanas un atdzesēšanas cikls ietekmē gan ēdiena drošību, gan kvalitāti, tāpēc ir svarīgi zināt, cik reižu to sildīt ir droši.
Kāpēc atkārtota sildīšana var būt bīstama?
Galvenā problēma ir baktēriju vairošanās. Kaut arī gatavošana iznīcina lielāko daļu mikroorganismu, daži izturīgi baktēriju sporu veidi spēj izdzīvot. Ja ēdiens tiek pārāk lēni atdzesēts vai ilgstoši glabāts istabas temperatūrā, šīs baktērijas ātri vairojas.
Papildu drošībai cieš arī ēdiena kvalitāte — katrs sildīšanas cikls padara to sausāku, cietāku un mazāk garšīgu, kā arī samazina vitamīnu daudzumu.