“Tas vienreiz ir jāizdara. Bet bail!” Latvieši atbild, kāpēc pie mums vēl nav nojaukts 40 kilometru sliežu ceļš Krievijas dzelzceļa sliežu platumā 0
Ir ievērojami pieaugusi gan nepieciešamība aizsargāt Baltijas valstis, gan arī NATO spēja to paveikt, jo alianse tagad ir lielāka, spēcīgāka un vienotāka, intervijā aģentūrai LETA Baltijas valstu drošības situāciju pozitīvi novērtēja amerikāņu starptautisko attiecību un aizsardzības jomas pētnieks Kolins Smits, kurš cita starpā arī vada projektu Krievijas un Ukrainas kara pieredzes izpētei ASV armijas informēšanai. Ja Latvija vēlas novērst Krievijas iebrukumu, tad tai beidzot jālikvidē savas Krievijas platuma dzelzceļa sliedes, arī norādīja Smits, kuram bijusi gandrīz 30 gadus ilga pieredze kara inženierijā ASV militārajās misijās visā pasaulē, raksta RETV.
Savulaik bijāt ASV militārais atašejs ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā, no kuras turklāt tikāt izraidīts.
Jā, un es pat lepojos ar to, ka viņi izvēlējās mani izraidīt. It kā ar domu, ka viņš zina pārāk daudz, mums viņš nepatīk, tāpēc viņu izdzīsim, bet tos pārējos cilvēkus atstāsim, jo pret viņiem mēs tik ļoti neiebilstam.
Tātad Krieviju labi pārzināt un varbūt tad arī saprotat, kas tur īsti notiek?
Jā, esmu bijis divas reizes izvietots Maskavā, esmu apceļojis Krieviju un domāju, ka saprotu, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara. Protams, ja kāds vispār saprot, kāpēc [Krievijas diktators Vladimirs] Putins dara to, ko viņš dara. Tomēr, iespējams, saprotu to labāk nekā to, kāpēc [ASV prezidents Donalds] Tramps dara to, ko viņš dara.
Domāju, ka Krievijas mērķi pēdējo desmit gadu laikā nav mainījušies. Viņi darīs visu, ko spēj, lai sašķeltu NATO, lai liktu tai mazāk izskatīties pēc šādas organizētas alianses.
Iespējams, Putins sākumā domāja, ka pastāv iespēja sadzīvot ar Rietumiem, vismaz to pieļāva. Nezinu, vai viņš kādreiz tiešām vēlējās mieru ar Rietumiem, bet pēc tam, kad viņš redzēja, kā Rietumi neizmantoja savas iespējas un pameta Krieviju 90.gados, viņš teica – nē, mums ir jāatgriežas pie vecā padomju stila, jāatgūst varenība. Šis ir viņa veids, kā to mēģināt panākt. Tomēr krievi smagi nenovērtēja Ukrainas apņēmību, tāpat pilnīgi pretēju reakciju viņi pieredzēja Zviedrijā un Somijā. Viņi vēlas, lai NATO pārtrauktu paplašināties, bet tā vietā paši pārliecina iestāties šajā aliansē divas valstis, kas 70-80 gadus ir bijušas neitrālas…
Jau ilgus gadus esmu skaidri jutis, ka kaut kāda iemesla dēļ krievi ir pilnīgi pārliecināti, ka Rietumi viņiem uzbruks. Viņu galvās jautājums nav par to, vai iebruks, bet gan – kad iebruks. Viņi atceras Napoleonu un Hitleru un ir sevi pārliecinājuši, ka Rietumu iebrukums ir tikai laika jautājums. Naratīvs par to, ka pēc 2004. gada paplašināšanās NATO nonāca Baltijā, bet tagad vēlas pārņemt Ukrainu vai Gruziju, tikai pastiprina šo paranojas psihozi.
Vai tie NATO iebrukuma draudi drīzāk nevarētu būt tikai instruments, ko izmantot savas sabiedrības kontrolēšanai?
Pārāk daudz nezinu par Krievijas ekspertiem, kas konsultē Putinu un viņa ģenerāļus, bet vismaz viņu stratēģiskais naratīvs sludina, ka NATO iebruks – tic viņi paši tam vai netic. Kad dzīvoju Maskavā, es ceļoju apkārt, un, runājot ar ierindas krieviem, kļūst skaidrs, ka viņi patiešām tic tam, ka Rietumi iebruks, jo vienīgais veids, kā piepildīt Rietumu mērķi iznīcināt Krieviju un tās varenību, ir doties uz Maskavu un iekarot to. Protams, tas ir vienkārši smieklīgi. Kāpēc gan lai NATO vispār iebruktu Krievijā? Tāda iemesla vienkārši nav.
Pirms kara viņi arī apgalvoja, ka Ukraina plāno iebrukt Krievijā…
Diez vai viņi domāja, ka iebruks tieši Ukraina. Viņi drīzāk tic naratīvam, ka tad, ja Ukraina pievienosies NATO, tad tas būs atspēriena punkts Rietumu invāzijai. Kā arī tam, ka Ukraina kļūs par kārtējo bijušo Padomju Savienības valsti, kas kļuvusi naidīga pret Krieviju. Domāju, ka viņi savus iedzīvotājus par to pilnībā pārliecināja.
Tātad kopumā Baltijas aizsardzības spējas vērtējat kā labas?
Domāju, ka NATO alianse, kurā ir iekļauta Somija un Zviedrija, ir militāri daudz spēcīgāka. Nepieciešamība aizsargāt Baltijas valstis un alianses spēja to darīt ir ļoti pieaugusi. Krievijai vajadzētu nožēlot visu, ko tā ir darījusi, jo Baltijas valstis no stratēģiskā skatupunkta vienmēr bija apdraudētas ierobežotās spējas sevi aizsargāt dēļ. Tāpat arī mūžīgais jautājums par to, cik ātri NATO un Rietumu sabiedrotie spētu ierasties šeit, lai tās aizstāvētu. Tagad dinamika ir mainījusies, jo jūras ceļi tagad ir atvērti NATO, kaut agrāk domāju, ka Krievija tos spēja noslēgt. Neitralizējot spēkus Kaļiņingradā, Rietumu spēki tagad Baltijā spēj darīt visu, ko vien vēlas. Zviedrijai ir zemūdenes. Tie neitralizē Krievijas zemūdenes, jo nevienam citam reģionā nebija zemūdeņu, kas kaut ko spētu paveikt. Ja es dzīvotu šeit, es justos daudz drošāk, zinot, ka alianse tagad ir lielāka, spēcīgāka un vienotāka.
Kas mums ir visvairāk jādara savas aizsardzības stiprināšanai?
Mums trūkst rūpniecisko aizsardzības spēju un kapacitātes. Tās trūkst ASV, tās trūkst arī šeit, Eiropā. Visi prasa, kāpēc mēs nebūvējam ātrāk? Nu, ja es esmu uzņēmums, man ir jāzina, ka jūs ne tikai iedosiet man 10 miljonus dolāru, lai es varētu modernizēt savu rūpnīcu un saražot simts bumbas. Bet ko es darīšu pēc tam? Vai jūs pasūtīsiet vēl 100 bumbas? Esmu šai rūpnīcai iztērējis daudz naudas, gribu zināt, vai tā būs pietiekami ienesīga. Ja šādas skaidras atbildes nav, tad uzņēmumi neko nebūvē. Mums ir jāatrod veids, kā stimulēt uzņēmumus to darīt, jo mums ir jābūt zināmai jaudai. Es to nosauktu par vienu no mūsu vājajām vietām.
Vēl viena no spējām, kas mums ir jāuzlabo, noteikti ir bezpilota lidaparātu karadarbība. Gan ASV, gan visiem Rietumiem un NATO ir jāmācās taktika, tehnika un procedūras, analizējot to, kas pašlaik notiek Ukrainā. Tāpat arī elektroniskā karadarbība, elektromagnētiskais spektrs – es nedomāju, ka pietiekami daudz cilvēku to izprot. Mums ir ļoti gudri cilvēki, kas šo jomu pārzina, taču elektromagnētiskais spektrs ir labāk jāizprot arī vidusmēra karavīram, tāpat kā sekas, ko var radīt mobilais telefons kabatā. Ja jums saka, lai neņemiet līdzi mobilo telefonu, tad neņemiet to līdzi. Mēs to visu mācāmies. Ukrainas karš ir licis mums daudz labāk apzināties, ko mums ir jāprot darīt, tagad ir vienkārši jāpilnveido prakse.
Kāpēc neesat nojaukuši veco sliežu ceļu gar robežu? Tur ir 40 kilometri sliežu ceļa Krievijas dzelzceļa sliežu platumā. Vienkārši atbrīvojieties no tā!
Pirms pāris gadiem ģenerālis Bens Hodžess pauda sašutumu par to, ka būvējam skaistas dzelzceļa stacijas, bet joprojām neesam izbūvējuši sliežu ceļus, kas ir nepieciešami militāriem nolūkiem. Tie joprojām nav uzbūvēti.
Ne tikai nav uzbūvēti, pirmais, ko es ik pa laikam jautāju Latvijas amatpersonām, ir tas, kāpēc neesat nojaukuši veco sliežu ceļu gar robežu? Tur ir 40 kilometri sliežu ceļa Krievijas dzelzceļa sliežu platumā. Ja jūs to neizmantojat, ja neveicat piegādes uz Krieviju, ko jūs nedarāt, un nepērkat preces no Krievijas, ko jūs arī nedarāt, tad kāpēc jums vispār ir vajadzīgs šis dzelzceļš? Vienkārši atbrīvojieties no tā!
Mana analīze par Ukrainas karu lika secināt, ka dzelzceļš bija vienīgais iemesls, kāpēc Krievija vispār spēja paveikt to, ko tā paveica pirmajos sešos kara mēnešos un pat pēc tam, kad viņi atkāpās un sakoncentrējās ap Doņecku. Vienīgais iemesls, kāpēc viņi šodien spēj apgādāt savus karavīrus, ir dzelzceļa izmantošana. Tieši tā Krievija karo, izmantojot dzelzceļu. Ja Baltijas valstis vēlas novērst iebrukumu, tad likvidējiet savus Krievijas sliežu platuma vilcienus. Atbrīvojieties no tiem. Tas nozīmē, ka visam, kas atrodas uz austrumiem no Daugavpils, būtu jāpazūd. Vai jums ir vajadzīgs dzelzceļš uz Daugavpili? Protams. Vai dzelzceļš no Daugavpils uz dienvidiem – uz Lietuvu? Protams. Bet visam pārējam, manuprāt, ir vienkārši jāpazūd. Kas tieši jūs attur no Krievijas dzelzceļa sliežu platuma nojaukšanas?
Es saprotu, kāpēc jaunā sliežu ceļa izbūve prasa tik ilgu laiku. Ir naudas jautājums, turklāt tas ir sarežģīts process. Eiropas dzelzceļa platuma sliežu ceļš ir vajadzīgs daudzu iemeslu dēļ, ne tikai militāru. Lai integrētu ekonomiku, trim Baltijas valstu ekonomikām dzelzceļš paver daudz vairāk iespēju pārvietot preces citādi, nevis ar kuģiem. Jā, kuģniecība joprojām ir lētākais veids, kā pārvietot preces. Tomēr dzelzceļš noteikti būtu vairāk vajadzīgs militārā ziņā. Pilnu interviju lasi RETV. Savas domas par izteikto intervijā, protams, komentējuši arī latvieši.
