VIDEO. Noslēgusies TV24 rīkotā ziedojumu akcija Ukrainas bērniem un pieaugušajiem Latvijā – nometne "Atbalsts Azova ģimenēm"







No šā gada 4.augusta līdz 15.augustam ar TV24 un iedzīvotāju ziedojumu atbalstu Latvijā tika rīkota nometne Ukrainas bērniem un pieaugušajiem – “Atbalsts Azova ģimenēm”.

“Mums iepatikās Latvija jau no pirmās ierašanās dienas. Mūs ļoti laipni un priecīgi sagaidīja, apkampa un daudz smaidīja! Jau no pirmās dienas sajutos kā mājās,” tā savās sajūtās par ierašanos Latvijā pauda ukrainiete, kura bija atbildīga par nometnes norisi Latvijā kopā ar TV24 pārstāvjiem.

Viņa turpināja stāstīt par nometnes laikā pieredzēto Latvijā: “Jums šeit ir ļoti skaistas vietas, brīnišķīga daba. Mums šeit ļoti patīk atpūsties! Mēs bijām senatnīgajā pilsētā Kuldīgā. Mums bija iespēja pieskarties 12., 13.gadsimtam. Tās vietas – ieliņas, mājas bija ļoti interesantas. Tāpat mums bija ekskursija pa dažādām jūsu pilīm. Bija interesanti iepazīt jūsu vēsturi, uzzinājām ļoti daudz jauna. Interesanti, ka mūsu vēsturēm ir saskares punkti jau kopš senatnes, ka Latvija un Ukraina ir bijušas tuvas”.

Nometnes pārstāve no Ukrainas atzina, ka bērni šeit Latvijā atpūtušies labi. “Viņi ir mierīgi, rotaļājas. Nav vajadzības slēpties pagrabos, lai patvertos no raķetēm. Ar mums kopā ir daudz tuvinieku, kas izbēguši no okupācijas zonas un arī no visā pasaulē izskanējušām vietām kā Mariupole. Bērni zina, ko nozīmē karš,” sacīja Ukrainas pārstāve. Viņa piebilda, ka bērni no Ukrainas Latvijā spēja atslābināties, gulēja labi, viņiem bijusi laba apetīte un staigājuši laukā tik ilgi, cik vēlējušies. “Nav nepieciešamības viņus pieskatīt, lai viņus ātri vestu uz patvertni,” piebilda viņa.

Nometnes pārstāve no Ukrainas izteica pateicību visiem, kas palīdzēja šai nometnei “Atbalsts Azova ģimenēm” notikt Latvijā šā gada augustā. “Mēs ļoti novērtējam šo atpūtas iespēju. Ļoti gribētos, lai arī citiem tuviniekiem no Ukrainas būtu šāda iespēja. Ukrainai novēlu uzvaru! Vēlos pateikties jūsu valstij, ka sniedzat mūsu valstij tik lielu atbalstu – gan humanitāro, gan ukraiņiem, kuri uzturas jūsu valstī. Paldies! Milzīgs paldies,” pateicās Ukrainas pārstāve visiem ziedotājiem.

TV24 rīkotajā ziedojumu akcijā, lai šī nometne varētu notikt, tika saziedoti 11 194 eiro (dati uz 03.08.2024).

Paldies TV24 skatītājiem, LA.LV , “atbalstabiedriba.lv”, kuri ziedoja, lai šis pasākums – nometne “Atbalsts Azova ģimenēm” varētu notikt!

Skaties plašāk pievienotajā video!