Pakistāna izsludina valsts mēroga ārkārtas stāvokli un lūdz starptautisko palīdzību, postošo plūdu upuru skaitam pārsniedzot 900, piektdien pavēstīja premjerministra birojs.

Musonu lietu izraisīto plūdu dēļ pārvietoti aptuveni 33 miljoni cilvēku, pamatā dienvidu un dienvidrietumu reģionos.

Nepieredzēti spēcīgo lietavu periodā kopš jūnija vidus dzīvību zaudējuši vismaz 937 cilvēki, pavēstīja nacionālais katastrofu centrs.

Sindas un Beludžistānas reģionos gaidāmas jaunas lietavas, un tur miljoniem cilvēku gaida palīdzību grūti sasniedzamos apvidos.

Pārplūdušās upes grauj mājas un tiltus, posta ceļus, norādīja vecākais meteorologs Sardars Sarfrazs.

Premjerministrs Šehbazs Šarifs devis rīkojumu sniegt atbalstu civilajai administrācijai un izsludināt trauksmi slimnīcās, kā arī aicinājis starptautisko sabiedrību un donoru organizācijas sniegt palīdzību, pavēstīja premjera birojs.

Sociālajos tīklos kāds lietotājs dalījies ar video no Pakistānas, kur redzams, kā tiek aizskalota māja:

