VIDEO. Pasažieri stumj lidmašīnu pēc tam, kad tai pārsprāgusi riepa

Decembra sākumā vietnē “TikTok” publicēts video no Nepālas ar neparastu skatu, kā lidmašīnas pasažieri stumj to nost no skrejceļa.

Neliela izmēra lidmašīna bija devusies lidojumā starp divām Nepālas pilsētām. Jau esot galamērķī to piemeklējusi ķibele – nolaižoties Bajuras lidostā lidmašīnai pārsprāgusi riepa. Pateicoties prasmīgam pilotam lidmašīna veiksmīgi nosēdās uz skrejceļa, taču palika tam pa vidu, tādējādi kavējot pārējo lidaparātu nosēšanos lidostā.

Ņemot vērā, ka lidostā tobrīd nav bijusi nepieciešamā tehnika, lai cietušo lidaparātu novilktu no skrejceļa, bija jārod cits risinājums. Ilgi nedomādami, pasažieri palīdzēja lidostas darbiniekiem to nostumt nost no skrejceļa.

Neparastais negadījums izpelnījies plašu rezonansi sociālajos tīklos. Daudzi jokojoties izteikušies, ka tas iespējams tikai Nepālā!