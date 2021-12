VIDEO. Saldās skumjas: vīrietis spēlē klavieres savā vētras izpostītajā mājā Ieteikt







Pagājušajā nedēļā ASV plosīja mežonīgs tornado, vislielākos postījumus nodarot Kentuki štata iedzīvotājiem, laupot arī vairāku desmitu cilvēku dzīvības.

Sociālo tīklu lietotājus aizkustinājis kāds video, kurā redzama vētrā smagi cietusi māja un vīrietis, kas sēž pie klavierēm un izpilda lirisku melodiju.

Sociālajā tīklā “Facebook” par video redzamo vīrieti, savu brāli, aizkustinājuma pilnu ziņu publicējusi sieviete vārdā Vitnija: “Esmu pārņemta ar mīlestību, ko mana ģimene šodien saņēma. Mēs visi esam drošībā, paldies Devam. Mans brālis Džordans ir zaudējis savas mājas, bet par laimi viņš un viņa ģimene no tās droši tika ārā.

Es biju viņa guļamistabā, saiņoju visu, ko vien varēju saglābt. Un tad es izdzirdēju visskaistāko skaņu. Mūziku. Džordans sēdēja pie sava flīģeļa un spēlēja Geitera melodiju There’s Something About That Name. Viss ap viņu bija salauzts. Ūdens bija sabojājis klavieres, tām trūka vairāki taustiņi. Viņš nezināja, ka es filmēju…”