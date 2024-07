VIDEO. Pēc spēcīgā lietus nodarītajiem postījums t/c “Alfa” ierobežota telpu ekspluatācija 100 kvm platībā Ieteikt







Nokrītot piekaramajiem griestiem, Rīgā pirmdien tika evakuēti cilvēki no tirdzniecības centra “Akropole Alfa”. Plkst.12.55 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Brīvības ielu, kur, kā liecināja saņemtā informācija, sabiedriskā ēkā viena no telpām daļēji nokrituši piekaramie griesti. Cilvēki no ēkas tika evakuēti.

Reklāma Reklāma

“Akropole Alfa” pārstāvji skaidroja, ka pusdienlaikā stipru lietusgāžu laikā tika bojāta iekšējā lietus notekcaurule, kas atrodas virs veikala “Douglas”. Sabrūkot piekaramajiem griestiem, tika bojātas arī automātiskās ugunsdzēsības sistēmas caurules, kas radīja papildu ūdens noplūdi telpās.

Būvniecības valsts kontroles biroja inspektors ir apsekojis tirdzniecības centru, ir ierobežota telpu ekspluatācija apmēram 100 kvadrātmetru platībā vietā, kur šis negadījums notika, tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāja Māris Demme, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības kontroles departamenta direktors.

Pie vainas negadījumam, visticamāk, tiešām ir bijušas intensīvās lietusgāzes un iekšējais inženiertīkls lietusūdens novadīšanai pārslodzes rezultātā saplīsa, saplīsa savienojuma vietas; papildu skādi nodarīja ugunsdzēsības ūdensvads, kas reaģēja, atzīst Demme.

Viņš norāda, ka iepriekš nebija iespējams to novērst, jo sistēmas tiek veidotas ūdens novadīšanai, bet, ja situācija ir tāda, ka spēcīgo lietusūdeni pat ielas kolektori nespēj uzņemt, tad veidojas ārkārtas situācija.

Vai ēkā esošais mitrums ietekmēs ēkas tālāku ekspluatāciju, Demme norāda, ka lielākie riski būtu, ja šādā avārijas situācijā būtu salijusi siltumizolācija, tad veidotos papildu slodzes riski uz konstrukcijām un otrs – mitruma ietekme. “Alfā” nekas tāds nenotika.