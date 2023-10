VIDEO. Policists izplūst patiesās asarās pēc tam, kad atrunājis pašnāvnieku nelēkt no tilta

Video, ko šonedēļ sociālajos tīklos publicējis Ņujorkas policijas departaments, aizkustinājis daudzus. Tajā redzams, kā divi departamenta policisti atrunā pašnāvnieku nelēkt no Manhetenas pārvada.

Saņēmuši izsaukumu, notikuma vietā ieradās policisti Karls Fejete un Eleodoro Mata, kuri uzreiz centās novērst grūtsirdībā nonākušā vīrieša domas no lēkšanas.

“Es esmu bijis tavā vietā. Tas nav tā vērts,” Fajete saka vīrietim, stāvot otrpus žogam pārvada malā, “Es esmu bijis tavā vietā, brāli, un ir risinājumi. Ir veidi, kā nodrošināt, lai tu izkļūtu no šīs situācijas.”

Policisti ar vīrieti runāja gandrīz 40 minūtes, līdz glābšanas vienības darbinieki spēja viņu nocelt.

Fejete stāstīja vīrietim, ka pilsētai ir pieejami resursi, lai palīdzētu viņam ar visu, ko viņš pārdzīvo:

“Es uzskatu, ka tu esi labs cilvēks. Tu esi labs cilvēks, un es apsolu tev, brāli, es tev apsolu, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai tev palīdzētu. Lūdzu, klausies mani. Tu mums rūpi un mums rūp tava dzīvība.”

Sarunā iesaistījās arī otrs policists Mata: “Ļauj mums tev palīdzēt. Mēs esam šeit tev, visi ir šeit tevis dēļ. Mēs tev palīdzēsim. Tu esi stiprāks par šo, kā Karls tev vairākas reizes teica. Tu esi. Tu vari to uzvarēt ar mūsu palīdzību. Vienkārši nāc atpakaļ, brāli, nāc atpakaļ.”

Fajete lūdza grūtībās nonākušajam ņujorkietim dot viņam iespēju: “Es mīlu tevi, brāli. Man tu rūpi. Tev ir mans plecs, brāli. Atspiedies pret manu plecu, brāli. Es apsolu tev, ka tu esi mans draugs. Es tev apsolu, ka mēs cīnīsimies kopā. Es apsolu, ka mēs sniegsim tev nepieciešamos pakalpojumus. Es mīlu tevi, brāli. Vienkārši klausies manā balsī. Tu to vari.”

Tad vīrietis saliecās uz priekšu, vienlaikus satverot aiz sevis esošo žogu.

“Dzīve ir skaista. Saule ir skaista. Tu esi skaists. Lūdzu, nepadodies,” viņu turpināja lūgt policists Fajete.

Kamēr Fejete turpināja runāt un nomierināt vīrieti, divi Neatliekamās palīdzības vienības policisti bija devušies otrpus žogam, lai satvertu vīrieti un nogādātu viņu drošībā.

Redzot, ka vīrietis ir drošībā, policists Fejete, vairs nespējot apvaldīt savas emocijas, steidzās prom uz netālu novietotu policijas transportlīdzekli.

Viņš notupās un no sirds sāka raudāt. Divi citi virsnieki pienāca pie policista, lai viņu mierinātu. Viens no policistiem viņam pasaka, ka viņš ir paveicis brīnišķīgu darbu.

Arī kapteinis izteicis atzinību abiem policistiem.

“Viņi runāja ar vīrieti ar patiesu empātiju, lai darītu viņam zināmu, ka viņiem rūp un ka palīdzība ir pieejama, un ar mūsu [īpašo dienestu] palīdzību viņi viņam palīdzēja,” sacīja kapteinis Hosē Taverass, 26. iecirkņa komandieris.

Police Officers Fayette and Mata responded to a suicidal male who wanted to jump from an overpass.

They spoke to the man with genuine empathy to let him know they cared and that help was available, & with the assistance of our @NYPDSpecialops, they got him help.

Amazing work! pic.twitter.com/6Gw0PsAEX5

— NYPD 26th Precinct (@NYPD26Pct) October 11, 2023