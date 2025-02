Ekrānšāviņi no X

VIDEO. Polijā nogāzušās, iespējams, "SpaceX" raķetes atlūzas, kas nekontrolēti atgriezās atmosfērā







Polijā trešdien nogāzušās 1.februārī ASV startējušās uzņēmuma “SpaceX” raķetes “Falcon 9” atlūzas, pavēstīja Polijas Kosmosa aģentūra (POLSA). Raķetes “Falcon 9 R/B” posms nekontrolēti atgriezās atmosfērā ap plkst.3.46 pēc Griničas laika (plkst.5.46 pēc Latvijas laika), norādīja aģentūra.

Netālu no Poznaņas atrasts pusotru reiz vienu metru liels neidentificēta objekta gabals, paziņoja policija.

Par cietušajiem vai bojājumiem nekas netiek ziņots.

Policijas pārstāvis Lukāšs Paterskis sacīja, ka policija un ugunsdzēsēji strādā pie tā, lai noskaidrotu atlūzu izcelsmi.

Viņš pieļāva, ka objekts, iespējams, ir “SpaceX” raķetes daļa.

POLSA par atlūzām runā ar “SpaceX”, pavēstīja aģentūras preses sekretāre Agņeška Gapisa.

Netālu no Poznaņas atrastais kompozītmateriāls atgādina “Falcon 9” degvielas tvertni, norāda poļu mediji.

Falcon 9 upper stage reentry over Poland These do not in fact entirely burn up, which is becoming an issue given the launch cadence pic.twitter.com/n9oD1zQty7 — Chris Combs (iterative design enjoyer) (@DrChrisCombs) February 19, 2025

🇵🇱Rakieta Falcon 9 płonęła nad Polską. Polska Agencja Kosmiczna potwierdza. pic.twitter.com/bxpcuPEjEU — Aneczka 🇵🇱 (@AneczkaKon69192) February 19, 2025

Drugi zbiornik COPV rakiety Falcon 9, spadł w Wirach nieopodal Poznania.

(ze strony fb Rakietomania) pic.twitter.com/OEQg1iX2Ri — Michalina 🇵🇱 🇯🇵 (@Another75824671) February 19, 2025

Falcon-9 rocket debris reportedly spotted in the sky over Poland last night Thanks @elonmusk for the "fireworks"😁 pic.twitter.com/Etw11MeO9y — Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) February 19, 2025

Debris from SpaceX's Falcon 9 rocket fell near Poznań (Poland) a few hours ago. The Tusk government thought it was a Russian invasion 🙃 They're scared of their own shadow and yet they want to fight Russia🤣 pic.twitter.com/G3X1y05YR9 — Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) February 19, 2025

Polish Space Agency, Department of Space Security (DBK) confirms that at night at 04:46 – 4:48, February 19, 2025, there was an uncontrolled entry into the atmosphere of the FALCON 9 R/B launch vehicle – object number NORAD/COSPAR ID 62878/ 2025-022Y-over the territory of Poland. pic.twitter.com/Pb7dhFEswh — MariKoDESIGNpl (@MariKoDESIGNpl) February 19, 2025