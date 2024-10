Miljardiera Īlona Maska uzņēmums “SpaceX” svētdien jau piekto reizi palaida raķeti “Starship” ar tāda paša nosaukuma kosmosa kuģi, un šajā izmēģinājumā pirmo reizi starta laukumā atgriezās raķetes daudzkārt izmantojamā pirmā pakāpe “Super Heavy”. Raķete tika palaista no Bokačikas kosmodroma Teksasā.

Starship’s fifth flight test lifted off with our most ambitious test objectives yet as we work to demonstrate techniques fundamental to Starship and Super Heavy’s fully and rapidly reusable design.

And on our first try, Mechazilla caught the booster → https://t.co/hibmw2lVv1 pic.twitter.com/2KFm88fQPf

— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024