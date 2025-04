VIDEO. Pulksteņu veikala aplaupīšanā cietušais izrakstīts no slimnīcas; laupītāji nerunāja latviski Ieteikt







Pulksteņu veikala aplaupīšanā cietušais darbinieks trešdien ir izrakstīts no slimnīcas, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”. “Panorāma” arī noskaidrojusi, ka laupīšanas brīdī noziedznieki runājuši angļu valodā.

LETA jau vēstīja, ka otrdien Vecrīgā, izmantojot šaujamieročus vai tiem līdzīgus priekšmetus, tika aplaupīts ekskluzīvu pulksteņu veikals “Baltic Watches”. Viena persona laupīšanas brīdī cieta un tika nogādāta medicīnas iestādē, vēstīja policijā.

Sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens no noziedzniekiem izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vainīgie ar tumšas krāsas automašīnu “Volkswagen Golf 5” ar zagtām valsts reģistrācijas numurzīmēm šķērsojuši Akmens tiltu.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas, vai ja tā saistīta ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam, vai ja tā izraisījusi citas smagas sekas.

Veikalam nodarītie materiālie zaudējumi tiek precizēti.

Likumsargi turpina meklēt noziedzniekus. Policija aicina iedzīvotājus apskatīt iespējamo vainīgo personu un automašīnas bildes un ziņot policijai, zvanot 112 vai 27892080, ja atpazīst vai ir redzētas šīs personas, kā arī, ja ir manīta automašīna pārvietojamies vai novietota neraksturīgās vietās, pagalmos vai citviet.