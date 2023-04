VIDEO. Šefpavārs Endijs Bērziņš: Bērnībā es tiku kaunināts, ka man kabatās bija vairāk naudas nekā skolotājiem Ieteikt







TV24 raidījumā “Latvijas labums” viesojies zināmais Latvijas šefpavārs un uzņēmējs Endijs Bērziņš, kurš pastāstījis vairāk par savas karjeras veidošanos.

Viņš atklājis kādu interesantu faktu no savas bērnības: “13 gados es tiku kaunināts par to, ka man bija pilnas kabatas ar naudu. Toreiz 130 rubļu, jo es tirgojos ar košļenēm un ar vēl kaut ko, bet skolotājiem alga bija 108 rubļi, un man, tādam mazam šmurgulim, ir kabatā 130 rubļi. Es esmu spekulants. Es tiku kaunināts.”

Tolaik E.Bērziņš esot tirgojis visu ko. 15 gadu vecumā viens braucis vilcienā uz Pēterburgu un vedis daudzas lietas uz Latviju, lai tās te pārdotu.

Tagad esot grūti iedomāties mūsdienu 15-gadniekus, 9.klases skolēnus veicam šādas darbības.

Līdz ar to uzņēmēja gars E.Bērziņā bijis iekšā jau no mazotnes. Taču tas nebija viss. Jau no bērnības paticis arī viss, kas saistīts ar pavārmākslu: “Man ārkārtīgi patika ēst gatavot. Es pagalmā gatavoju visiem, visiem iespējamajiem cilvēkiem, visiem draugiem cepu vafeles un vēl kaut ko.”

Dzīvē veiksmīgi sanācis, ka uzņēmēja gars apvienojies ar aizraušanos ar pavārmākslu un šobrīd viņš var ļauties izpausties abām šīm savām rakstura īpatnībām.

Pievienotajā video redzams arī kāds TV24 kuriozs. Sarunas laikā ar uzņēmēju TV24 studijai blakus esošajā TV24 un LA.lv birojā saplīsa stikla galds. E.Bērziņš pat nesatrūkās no trokšņa, bet profesionāli turpināja sakāmo.