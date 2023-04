Pēc ugunsgrēka vienā no Sevastopoles naftas bāzēm, kas izcēlās naktī uz sestdienu pēc lidrobota trāpījuma, Ukrainas armijas izlūkdienests ieteicis okupētās Krimas iedzīvotājiem neuzturēties militāru objektu tuvumā.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) pārstāvis Andrijs Jusovs informēja, ka ugunsgrēkā Sevastopolē iznīcināti vairāk nekā desmit degvielas rezervuāri, kuros varētu būt atradušās 40 000 tonnu naftas produktu.

Jusovs piebilda, ka šie naftas produkti bijuši paredzēti Krievijas Melnās jūras flotei. “Būkšķis Sevastopolē ir Dieva sods, tajā skaitā par noslepkavotajām civilpersonām Umaņā, starp kurā ir pieci bērni. Šis sods būs ilglaicīgs,” uzsvēra GUR pārstāvis.

Drone attacks are reported on an oil reserve in occupied #Sevastopol . pic.twitter.com/7zkdIzy0T9

Kā ziņots, Krievijas okupācijas iestāžu vadītājs Sevastopolē Mihails Razvožajevs iepriekš paziņoja, ka naktī uz sestdienu bezpilota lidaparāta trāpījuma rezultātā aizdedzies degvielas rezervuārs Kazaku līcī.

Ugunsgrēka platība sasniegusi 1000 kvadrātmetru.

Razvožajevs apgalvoja, ka cietušo neesot.

Savukārt naktī uz piektdienu krievu sarīkotās raķešu apšaudes laikā viena no spārnotajām raķetēm trāpīja daudzstāvu dzīvojamajā ēkā Umaņā, nogalinot vismaz 23 cilvēkus, tajā skaitā piecus bērnus.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2

A major fire broke out at the fuel depot in the Port of Sevastopol in Crimea this morning after it was struck by Ukrainian drones.

Ukrainian strikes against logistics and infrastructure in Crimea will just increase ahead of the counteroffensive.

🇺🇦 pic.twitter.com/IUJPIXzSy4

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2023