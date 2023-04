VIDEO. “Vagner” drīzumā var beigt savu pastāvēšanu. “Katru dienu mums ir kaudzes ar tūkstošiem līķu,” tā paziņo tās vadonis Prigožins

Krievu algotņu bandas “Vagner” dibinātājs Jevgēņijs Progožins, kura vadītie kaujinieki jau mēnešiem ilgi Ukrainas austrumos cenšas ieņemt Bahmutu, izteicies, ka “Vagner” drīzumā var beigt savu pastāvēšanu.

“Šobrīd esam nonākuši līdz tam, ka “Vagner” beidzas un pēc kāda neilga laika “Vagner” beigs pastāvēt,” piektdienas vakarā sociālajos tīklos izplatītajā intervijā krievu propagandistam Semjonam Pegovam atzinis Prigožins.

Prigozhin takes into account that Wagner will cease to exist in the near future if the ammunition problems are not solved. pic.twitter.com/8wPrn88EUA

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2023