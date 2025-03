Masu slepkavības Bučā, ko paveikuši krievu okupanti. Foto: Rodrigo Abd/AP/SCANPIX

Par neprecīzu atzīts skandalozais “Amnesty International” ziņojums par Ukrainu – ukraiņus apvaino Kara likuma pārkāpumā Ieteikt







Neatkarīgi eksperti ir atzinuši par neprecīzu un nepietiekami pamatotu starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas “Amnesty International” pērnā gada ziņojumu, kurā Ukrainas karavīri tika apsūdzēti kara likumu pārkāpšanā, ziņo ASV laikraksts “The New York Times” (NYT).

Reklāma Reklāma

Ziņojumu pārbaudīja neatkarīgu ekspertu komisija, kuras sastāvā bija Emanuela Kjara Gilarda no Oksfordas universitātes, Kevins Džons Hellers no Kopenhāgenas universitātes, Ēriks Talbots Džensens no Brigema Janga universitātes, Marko Milanovičs no Redingas universitātes un Marko Sasoli no Ženēvas universitātes.

Ekspertu komisija piekrita “Amnesty International” secinājumam, ka Ukrainas karavīri bieži atradušies civiliedzīvotāju tuvumā, tomēr uzskatīja, ka organizācijas ziņojums par Ukrainas Bruņotajiem spēkiem bijis neprecīzs un divdomīgs.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kara gads Ukrainā

“2022.gada 4.augusta ziņojums tika uzrakstīts valodā, kas bija divdomīga, neprecīza un dažos aspektos juridiski apšaubāma. Tas īpaši attiecas uz pirmajām rindkopām,

kuras var uztvert kā mājienus – lai gan tāds nebija [organizācijas] nolūks – ka sistēmiskā vai vispārējā līmenī Ukrainas spēki bijuši pamatā vai līdzīgā pakāpē vainīgi civiliedzīvotāju nāvē Krievijas uzbrukumu rezultātā,” teikts NYT minētajā ekspertu slēdzienā.

NYT ziņoja, ka eksperti sākumā izteikuši vēl skarbākus secinājumus, bet vēlāk mainījuši ziņojuma novērtējumu no “nepamatots” uz “nepietiekami pamatots”.

NYT ziņu avots sacīja, ka ekspertu komisija sagatavojusi galīgo atskaiti par “Amnesty International” ziņojumu jau februāra sākumā, bet nolēmusi to izmantot iekšējai izplatīšanai.

NYT neizdevās uzzināt, vai “Amnesty International” piekritusi šiem ekspertu slēdzieniem.

Jau ziņots, ka “Amnesty International” pērnā gada 4.augustā izplatīja ziņojumu, kurā teikts, ka Ukrainas karavīri, cenšoties atvairīt Krievijas iebrukumu, pakļauj briesmām mierīgos iedzīvotājus, izveidojot bāzes un izvietojot ieročus dzīvojamo namu rajonos, arī skolās un slimnīcās.













"Black Tulip" Ukrainas līķu meklētāji

Organizācijas ziņojumā nemaz netika pieminēta ukraiņu karagūstekņu masu slepkavība Olenivkā un netika nosodīti okupanti par sagūstīto Ukrainas aizstāvju iznīcināšanu.

Ukrainas prezidenta birojs, izsakoties par šo ziņojumu, norādīja, ka ukraiņu dzīvības apdraud tikai Krievijas armija, bet “Amnesty International” ir iesaistījusies Krievijas dezinformācijas un propagandas kampaņā.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņoja, ka “Amnesty International” nevis meklē un mēģina darīt zināmu patiesību, bet cenšas radīt aplamu līdzsvaru.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka “Amnesty International” mēģina amnestēt teroristvalsti un pārlikt atbildību no agresora (Krievijas) uz upuri (Ukrainu).

“Amnesty International” Ukrainas birojs nepiedalījās šī ziņojuma sagatavošanā un izplatīšanā. Biroja vadītāja Oksana Pokaļčuka dienu pēc šī ziņojuma nākšanas klajā paziņoja par savu aiziešanu no amata.





























Ukraina atjaunojas - tiek renovēti sabombardētie nami









































Ukraina, Vuhledaras kaujas