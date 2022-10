VIDEO. Soctīklotāji pārsteigti par kāda zvejnieka neparasto lomu – haizivs olu Ieteikt







Kādam zvejniekam Dienvidāfrikā laimējies pludmalē uziet neparastu lomu – neliela izmēra haizivs olu. To viņš iemūžinājis video, ko publicējis vietnē “TikTok”, pārsteidzot tūkstošiem lietotāju, kas viņam vaicā – ko viņš plāno iesākt ar haizivs olu?

Kā stāsta zvejnieks, viņš nevēlas izaudzēt haizivi, lai turētu to par mājdzīvnieku. Viņš norāda, ka tikai vēlējies izglābt neaizsargāto olu no izžūšanas, un pauž cerību, ka viņam izdosies to izperēt un palaist atpakaļ okeāna ūdeņos, kur haizivij ir īstā vieta.

Tāpat viņš paskaidro, ka dažas haizivis dzemdē, taču citas sugas dēj olas, kas pieķeras akmeņiem okeānā. “Šī ir pirmā reize, kad esmu atradis tādu, kurā ir dzīva haizivs. Parasti tās ir tukšas,” stāsta zvejnieks.

Video turpinājumā viņš skaidro, ka sākumā haizivs olu turējis nelielā tvertē, kas piepildīta ar okeāna ūdeni, un pēc tam to pārvietojis uz akvāriju, kurā izveidota piemērota ekosistēma haizivs olai.

Vairāki “TikTok” lietotāji zvejniekam uzdevuši jautājumu: kāpēc viņš vienkārši olu neiemeta atpakaļ okeānā? “Ja es to iemestu atpakaļ, tā jebkurā gadījumā būtu atkal izskalota un nomirtu,” viņš paskaidro.