Sociālos tīklus pāršalcis sirdi plosošs videoklips, kurā redzams vientuļš zirgs, kurš iestrēdzis uz ēkas jumta vētras radīto plūdu dēļ.

Būtiski applūdis Brazīlijas dienvidu štats Riogrande du Sulas, kur plūdu dēļ gājuši bojā vismaz 100 cilvēki.

Īpašnieki zirgu pameta vienu, jo paši evakuējās no savas mājas Kanoasas pašvaldībā.

Riogrande du Sulas Civilās aizsardzības departaments paziņoja, ka veiks dzīvnieka glābšanas misiju.

Varas iestādes arī izskata četrus citus iespējamos nāves gadījumus, kas varētu būt saistīti ar plūdiem pēc pagājušās nedēļas lietusgāzēm. 128 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts un 372 ārstē gūtos ievainojumus.

Vētras izraisītās lietusgāzes sagrāvušas tiltus un ēkas un pārvērta apkaimes ielas par upēm.

Pēc vairāku dienu pavadīšanas uz jumta, glābēji un brīvprātīgie zirgu nogādāja drošībā uz sauszemes.

In Brazil, a horse was rescued from the roof of a flooded building, where it spent several days

Rescuers and volunteers from the city of Canoas climbed onto the roof, tranquilized the animal, loaded it onto an inflatable boat and brought it safely to land. pic.twitter.com/Thzj40Rw2D

— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2024