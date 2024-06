VIDEO. Rokas darba nebijās! Stabulnieku iedzīvotāji pašu rokām izveidojuši rotaļu laukumu bērniem Ieteikt







Stabulnieku iedzīvotāji pašu rokām izveidojuši rotaļu laukumu bērniem sociālajā tīklā “Facebook” ziņo Stabulnieku pagasta pārvalde.

“Labas ziņas no Stabulnieku pagasta centra bērnu rotaļu laukuma Skolas ielā 6. 10.jūnija pēcpusdienā bija ieradušies speciālisti no Preiļu novada Būvvaldes, lai novērtētu pagasta vietējo iedzīvotāju pašu rokām un no brīvas gribas paveikto. Būvvaldes speciālistu atzinums – rotaļu laukums ir nododams rotaļnieku rīcībā, turklāt Būvvaldes speciālistes bija dāsnas ar uzslavām un labiem vārdiem Darītājiem. Kā saka – labs darbiņš, kas padarīts!

Nu ko – MALAČI! Tas ir pierādījums pašiem sev, ka var kopā sanākt un apvienoties draudzīgā pulciņā un paveikt ko labu sev un pašu bērniem un mazbērniem par prieku,” raksta pagasta pārvalde.

Tāpat pārvalde izsaka pateicību darbu organizatoram, iedzīvotājam Edvīnam Bonderam un pārējiem darītājiem – gan lieliem, gan maziem.

Stabulnieku pagasta pārvalde novēl, lai šis labi padarītais darbs ir kā labs piemērs un iedrošinājums citiem darītgribētājiem.