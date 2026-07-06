Maskavas eksperts Ruslans Puhovs: “Putins pieļāvis vēl vienu liktenīgu kļūdu” 9
Krievijas iebrukums Ukrainā ieildzis jau vairākus gadus, un arvien biežāk tiek diskutēts par to, kā kara gaita ietekmē abas puses. Maskavas analītiskā centra “Stratēģiju un tehnoloģiju analīzes centrs” direktors Ruslans Puhovs uzskata, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir pieļāvis vēl vienu būtisku stratēģisku kļūdu, kas Ukrainai devusi laiku būtiski palielināt savas spējas veikt tālas darbības uzbrukumus Krievijas teritorijā, vēsta ārzemju mediji.
Pēc viņa domām, Kremlis kļūdaini pieņēmis, ka laiks strādā tikai Krievijas labā, taču realitātē Ukraina šo periodu izmantojusi, lai attīstītu savu militāro rūpniecību un ievērojami paplašinātu tāla darbības rādiusa triecienlīdzekļu ražošanu.
Viņam neizdevās piespiest Ukrainu kapitulēt, taču viņš tai deva pietiekami daudz laika, lai izveidotu masveida dziļo triecienu līdzekļu ražošanu,” norādīja Puhovs.
Pēc viņa teiktā, kara sekas arvien biežāk izjūt Krievijas aizmugurē. Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, enerģētikas infrakstruktūrai un citiem stratēģiskiem objektiem rada papildu slodzi Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām, vienlaikus ietekmējot degvielas piegādes un loģistiku.
Līdzīgu vērtējumu paudis arī konsultācijas uzņēmuma “Rochan Consulting” direktors Konrāds Muzika. Viņš norāda, ka Ukrainas uzbrukumu raksturs pēdējā gada laikā ir būtiski mainījies.
“Ukraina ne tikai veic vairāk triecienu nekā pirms gada. Kampaņa ir pārtapusi no salīdzinoši šauri vērstas operācijas pret naftas infrastruktūru par daudz plašāku stratēģisku pārtveršanas kampaņu, kuras mērķis ir vienlaikus vājināt Krievijas enerģētikas, loģistikas, rūpniecības un eksporta sistēmas,” norādīja Muzika.
Kā vēsta laikraksts “Financial Times”, Ukraina 2026. gadā ievērojami palielinājusi triecienu skaitu pret Krievijas enerģētikas infrastruktūru. “Rochan Consulting” analītiķi fiksējuši vismaz 194 uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām kopš gada sākuma, kas ir aptuveni 11 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt maijā reģistrēti 16 sekmīgi triecieni, kas ir lielākais mēneša rādītājs kopš statistikas apkopošanas sākuma.
Puhovs uzskata, ka Krievijai turpmāk būs jāiegulda arvien vairāk resursu pretgaisa aizsardzības stiprināšanai. Tomēr, pēc viņa domām, Maskavai varētu rasties grūtības pietiekamā apjomā saražot nepieciešamās pretgaisa aizsardzības sistēmas un pārtvērējraķetes.
Eksperts norāda, ka tas rada Krievijai jaunu stratēģisku izaicinājumu – milzīgas teritorijas aizsardzība kļūst arvien dārgāka, kamēr Ukrainas tāla darbības rādiusa uzbrukumi kļūst arvien biežāki un plašāki.