VIDEO. “Kurš teica, ka sapņi nepiepildās?” Lauris Reiniks līdz sirds dziļumiem aizkustina topošo līgavu 0
Populārais latviešu dziedātājs Lauris Reiniks pierādījis, ka prot sagādāt neaizmirstamus un sirsnīgus pārsteigumus. Vietnē “Instagram” ar emociju pārbagātu video dalījusies satura veidotāja Santa, kurai kolēģes no “Radio Skonto” pirms gaidāmajām kāzām sarūpējušas dzīvē lielāko dāvanu – pašu Reiniku.
“Paldies manām kolēģēm par labāko pirmskāzu dāvanu,” pie publicētā video, kas jau guvis vairāk nekā tūkstoš skatījumu un simtiem sirsniņu, raksta topošā līgava Santa.
Video kadros redzams, kā telpā negaidīti iesoļo Lauris Reiniks, rokās turot gaišu ziedu pušķi. Ienākot pa durvīm, mūziķis, ieraugot Santu, kura no pārsteiguma nespēj valdīt emocijas, uzreiz ar smaidu vaicā: “Kam drīz būs kāzas?”
Dziedātājs topošo sievu sirsnīgi samīļo, sabučo un velta siltus vārdus, novēlot kolosālas kāzas ar viņas izredzēto – seksīgo veikala vadītāju Ģirtu.
Pēc sirsnīgajiem vēlējumiem un apskāvieniem sekoja arī kopīgs muzikāls priekšnesums – abi kopā sirsnīgi nodziedāja leģendāro hitu “Sirds sadeg neparasti”.
“Kurš teica, ka sapņi nepiepildās?” komentāros retoriski vaicā Santa.
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