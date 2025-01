Šis draudzīgais suns, kas tika izglābts no dzīves pie ķēdes Taizemes džungļos, pirmo reizi ieraudzīja sniegu.

Rūsiņš jaunas mājas atrada Anglijā, kur viņu kādu rītu pārsteidza balta sniega sega.

Viņš acīmredzami sākumā bija nedaudz pārsteigts. Vispirms Rūsiņš aposta sniegu, pirms uzmanīgi sper pirmos soļus tajā.

Taču Rūsiņa satraukums ātri vien pārvērtās sajūsmā, kad viņš devās ārā pa durvīm, lai rotaļātos ar savu četrkājaino draugu.

Video uzņēmis Rūsiņa jaunais īpašnieks, bet sociālajos tīklos ar to dalījās Nialls Harbisons – dzīvnieku glābējs, kurš strādā Taizemē.

Viņš vietnē “X” raksta: “Jūlijā mēs izglābām Rūsiņu no dzīves pie īsas ķēdes džungļos Taizemē. Mēs atradām viņam mājas Anglijā. Šodien viņš pirmo reizi mūžā redzēja sniegu, un tas ir vienkārši lieliski. Sākumā viņš nemaz nebija pārliecināts. Rūsiņš ir viena no maigākajām dvēselēm, kāda mums jebkad ir bijusi. Iedomājieties, ka visu mūžu esat pieķēdēts, atrodat sapņu ģimeni un tad redzat šo pārsteigumu…”

Well done Rusty. Just beautiful. I can’t think of a dog who deserves it more than you 🥰 (5/5) pic.twitter.com/MpwlAGzOy5

