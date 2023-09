Foto: no portāla “medibam.lv”

"Kurš būs nākamais? Bērni?" Satraucošos ziņas no Latgales: vilki masveidā zog un noplosa suņus, kādu taksi pat izrāvuši caur verandas dēļiem







Satraucošas ziņas žurnāls “Medības” saņēmis no Latgales, vēstīts žurnālista Induļa Burkas veidotajā rakstā. Ja līdz šim vilki lielākoties esot uzbrukuši aitu ganāmpulkiem, tad šobrīd plēsēji jau esot ķērušies jau pie suņiem māju pagalmos.

Latgales Mednieku un makšķernieku biedrībā zina vismaz septiņus gadījumus, kad vilki aiznesuši vai turpat pagalmā saplosījuši mājas suņus, pametot vien suņa galvu. Vienā gadījumā taksis aiznests pat no verandas pilsētas teritorijā, izlaužot apdares dēļus.

Latgales Mednieku un makšķernieku biedrības pārstāvis un mednieku kluba “Mežabrāļi” valdes priekšsēdētājs Viktors Reblis ir ļoti satraukts par notiekošo: “Vilku skaits Latvijā ir dramatiski pieaudzis un uzskaite nav precīza. Turklāt, rodas sajūta, ka reālo vilku skaitu statistiski cenšas spiest uz leju. Savukārt vilku medību limits nenosedz populācijas pieaugumu. Tā visa dēļ populācija visu laiku palielinās.”

Viņš skaidro, ka situāciju kritisku padara arī tas, ka šobrīd ir sācies arī kārtējais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums, līdz šim plēsējiem bija barība – mežacūku sivēni. Taču šobrīd cūku mēra dēļ vilkiem sāk pietrūkt ēdamā. “Tāpēc arī notiek uzbrukumi aitām un tā kā ganāmpulku paliek arvien mazāk, dramatiski palielinājies uzbrukumu skaits suņiem. Vilki uzbrūk suņiem māju pagalmos un tos nokož. Kopā tādu gadījumu ir bijis vairāk nekā septiņi. Arī tad, ja vilki nokož suņus, saimnieki ne vienmēr par to ziņo. Var pat izdalīt divus epicentrus, kur šādi gadījumi jau kļūst masveidīgi. Viens no šādiem epicentriem ir Gaigalava – Strūžāni,” – Viktors Reblis skaidro.

Pirms nedēļas purva malā esošā mājā saimnieks naktī esot dzirdējis, ka suns iekaucas, bet no rīta atklājis, ka no suņa pāri palikusi tikai galva. Kādā netālu esošajā citā mājā saimniekam iznākot pagalmā, vilki pārtrauca uzbrukumu sunim, taču diemžēl dzīvniekam bija pārkosta rīkle un dzīvnieks no smagajiem ievainojumiem nomira. Turpat netālu vēl kādā mājā naktī tika saplosīts un apēsts vēl viens suns.

Esot vēl viens epicentrs – Zilupes pilsēta un tās apkārtne. Arī tur mājas teritorijā vilki apēduši krievu – Eiropas laiku. Bet turpat pilsētā no verandas, izplēšot apšuvuma dēlīšus, vilki aiznesuši taksi.

Bet Opoļu ciematiņā, kas atrodas vien dažus kilometrus no Krievijas robežas, saimniece, dzirdot, ka suns istabā rej, izlaidusi to ārā. Un redzējusi, ka pa šoseju pretī skrien it kā stirna. Izrādījās, tas bija vilks, kurš noķēra suni un dauzīsi to pret asfaltu. Neraugoties uz to, ka sieviete redzējusi notiekošo un sākusi kliegt, mājas mīlulis tik un tā ticis aiznests.

“Kur vēl trakāk! Vēlos jautāt, kur mēs ejam, pakļaujoties zaļo spiedienam?” – savu sašutumu neslēpj Viktors Reblis.

Mežos stirnu ir palicis maz, jo savairojušies un par barību konkurē gan vilki, gan lūši, gan nu jau arī lāči. Visus šos plēsējus regulāri varot redzēt medību kamerās.

“Kad būs beigušās stirnas, aitas, suņi, kurš būs nākamais? Bērni, kas krēslā dodas uz skolu un atgriežas mājās lauku viensētās? Veci cilvēki? Vai tiešām jāgaida, līdz būs cilvēku upuri, lai sāktu rīkoties un samazinātu vilku populāciju?” – Reblis neslēpj savu izmisumu.

