Foto: AP/Scanpix/LETA

VIDEO. Tas bija pēdējais, ko viņi dzirdēja pirms savas nāves… Atklāj, kāpēc Makijivkā bojā gāja tik daudz okupantu Ieteikt







Pirms ukraiņu raidītā triecienu pa arodskolas ēku Krievijas okupētajā Doneckas piepilsētā Makijivkā, kurā gāja bojā simtiem mobilizēto no Krievijas, viņi tikuši ieslēgti ēkā, lai noklausītos Vladimira Putina Jaungada uzrunu.

To atklāja viens no Makijivkā izdzīvojušajiem mobilizētajiem, kurš gan vēlāk nomira slimnīcā no smagiem ievainojumiem un 75% ķermeņa apdegumiem.

Likt visiem mobilizētajiem kopā klausīties Putina uzrunu bijusi komandieru ideja. Tas arī bija pēdējais, ko okupanti dzirdēja pirms savas nāves.

Jau vēstīts, ka Ukrainas armijas 2023. gada pirmajās minūtēs veiktais trieciens pa mobilizēto karavīru izvietojuma vietu Krievijas okupētajā Doneckas piepilsētā Makijivkā Krievijas armijai sagādājis lielākos dzīvā spēka zaudējumus, kādus ukraiņiem izdevies nodarīt vienā reizē kopš pilna mēroga karadarbības sākuma pagājušā gada 24. februārī.

Sprādzieni notika tieši brīdī, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzstājās televīzijā ar Jaungada uzrunu, stāvot uz militārpersona grupas fona.

SAISTĪTIE RAKSTI Burtiski minūti pēc piesolītās krievu uzvaras Ukrainā Putins saņem smagu triecienu no ukraiņiem