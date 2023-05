Ukrainas brīvprātīgie inženieri apgalvo, ka izstrādājuši raķeti, ko ikvienam ir iespējams uzbūvēt savā dārzā, turklāt raķetes darbības rādiuss esot gandrīz divas reizes lielāks nekā ASV piegādātajai “Himars” sistēmai, vēsta “DailyMail“.

Raķete “Trembita”, kas nodēvēta par “tautas raķeti”, izmanto to pašu tehnoloģiju, ko vācu V1 lidojošās bumbas jeb Doodlebugs, tas tika izmantotas Otrajā pasaules karā.

Raķetes var pārvadāt līdz 20 kg sprāgstvielu vai termobarisku lādiņu. “Trembita” izmanto to pašu tehnoloģiju, ko vācu V1. Tā faktiski ir ar motoru darbināma tērauda caurule, kas pēc tam tiek piestiprināta pie planiera spārniem un izšauta no katapultas.

Izmantojot benzīnu kā degvielu, raķetes var aizlidot līdz 140 kilometriem, nodrošinot tām gandrīz divreiz lielāku darbības rādiusu nekā ASV ražotajām M31 GMLRS raķetēm, ko izšauj “Himars” sistēmas.

New Ukrainian rocket “Trembita”

140km reach, and it will cost waaay less then russian analogues. pic.twitter.com/TKLYmJFhSh

April 30, 2023