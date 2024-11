VIDEO. Unikāli un baisi vienlaikus! Mednieks Ogres novadā nofilmējis lāci, kas skrien viņam tieši virsū Ieteikt







Ogres novadā, netālu no Birzgales, arī netālu no šautuves Mežirbes, dzinējmedību laikā medniekam izdevies iemūžināt unikālu un reizē patiesi baisu skatu – no masta iznāca lācis, kas tiešā tēmējumā skrējis virsū medniekam, vēsta Medibam.lv.

Pats mednieks komentē, ka apkārtnē jau iepriekš tikušas novērotas vairāku lāču pēdas. Brīdī, kad lācis iznācis no meža, tas esot pacēlies uz pakaļķepām un apskatījis apkārtni, tajā brīdī lācim pieskrējis suns un sācis skriet paralēli lācim to aprejot. Sākumā mednieks filmējis, bet lācim tuvojoties, filmēšanu metis pie malas un raidījis šāvienu gaisā.

Tieši šāviens licis lācim mainīt skriešanas virzienu. Beigās ar medniekiem un suni viss ir kārtībā, bet situācija nudien satraucoša. Un kā šādā situācijā rīkotos Tu?

Kā sevi pasargāt pret lāci

Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem.

Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu.

Daži fakti:

– 92% gadījumu piparu gāze efektīva brūno lāču, 90% melno lāču, bet 100% balto lāču uzbrukumu gadījumā

– 98% gadījumu, kad piparu gāze izmantota lāča uzbrukuma gadījumā, cilvēkiem izdevies izvairīties no jebkādiem ievainojumiem

– 7% gadījumu vēja virziens neveiksmīgi ietekmēja piparu gāzes efektivitāti

– 14% gadījumu, kad tika lietota piparu gāze, nedaudz cietis arī cilvēks, kas to izmantoja

– Piparu gāzes aerosolu nedrīkst turēt somā, tam jābūt pa rokai, jo lāča uzbrukums var notikt ļoti ātri un negaidīti