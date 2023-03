VIDEO. Uz Saules noticis spēcīgs uzliesmojums un magnētiskā vētra; tie var ietekmēt procesus uz Zemes

“Priecīgu svētdienu!” tā aizvadītajā nedēļā vēstīja NASA ieraksts tās tvitera kontā. “Šīs nedēļas kosmosa ziņojumā iekļauti 11 ievērojami saules uzliesmojumi, 30 koronālās masas izmešanas gadījumi un 1 ģeomagnētiskā vētra.”

Kā liecina dažādi avoti, intensīvākais uzplaiksnījums uz Saules notika 3. martā. Uzliesmojums bija tik spēcīgs, ka izraisīja īsviļņu radio apraides traucējumus Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Pēc ekspertu domām, tik stipra magnētiskā vētra uz Zemes var ietekmēt pat tās iedzīvotāju veselību. Tie var traucēt radiosakarus, arī elektriskos tīklus, navigācijas signālus un var radīt kosmosa kuģiem un astronautiem.

Saules uzliesmojumus klasificē pēc rentgenstaru intensitātes, tiem var būt dažādas jaudas.

Zinātnieki noskaidrojuši, ka Saule šobrīd atrodas jauna darbības cikla sākuma fāzē, kas sākās 2019. gada decembrī. Katrs cikls ilgst aptuveni 11 gadus, un šajā laikā magnētiskie stabi mainās vietām. Nobīde notiek tās vājākajā vietā, pēc kuras magnētiskais lauks pastiprinās, līdz Saules aktivitāte sasniedz savu robežu. Sakarā ar to, ka ne visi Saules maksimumi ir vienādi, zinātnieki vēl nezina, cik intensīvs būs nākamais periods.

Jau februārī pēc kārtējās koronālās masas izmešanas uz Saules mūsu planētu sasniedza Saules plazmas mākoņi. Zinātnieki brīdināja, ka mūsu planētas atmosfērā tas izraisīs vidēja stipruma magnētiskās vētras.

NASA Saules dinamikas observatorija izlaidusi jaunus video uzņēmumus ar Saules izvirdumu kosmosā.

Happy #SunDay! This week’s space weather report includes 11 notable solar flares, 30 coronal mass ejections, and 1 geomagnetic storm. This video of the Sun from NASA’s Solar Dynamics Observatory includes several flares over the past week. pic.twitter.com/6tVSEK1Tug

— NASA Sun & Space (@NASASun) March 5, 2023