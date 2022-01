Dziedātāja Aminata Savadogo

VIDEO. "Es zinu, ka viņš ir mans radinieks, bet man nav tās tuvības sajūtas ar viņu…": dziedātāja Aminata atklāti par to, kā ģimenē augusi bez tēva







Pašmāju dziedātāja Aminata Savadogo, sarunu šovā “Rezervēts” ļāvusies atklāsmei par savu bērnību un izstāstījusi to, par ko daudzi negribētu atcerēties – par to, kā bija izaugt bez tēta.

Aminata ir talantīga latviešu dziedātāja ar tumšu ādas krāsu – viņas tētis ir no Burkinafaso (neliela valsts Āfrikas rietumos), bet mamma – latviete. Dziedātāja nekad nav slēpusi, ka izauga pavisam vienkāršā ģimenē Bolderājā un viņas ģimene bija mamma, omīte un vectēvs. Tētis ģimeni pameta tad, kad Aminatai bija 4 gadi un līdz viņas vienpadsmit gadu vecumam ar meitu pat nekontaktējās.

“Psiholoģiskajā ziņā varbūt nebija pārāk viegli, bet nu kā bija, tā bija. Es varbūt būtu cits cilvēks, ja man būtu “pilna” ģimene. Man šobrīd liekas, ka visa tā pieredze, kas man bija, bija nepieciešama, lai es būtu tāda, kāda es esmu. Mani vecāki darīja visu, ko viņi varēja, lai es izaugtu un viss būtu kārtībā,” – sarunā saka dziedātāja un apstiprina, ka ar vārdu “ģimene” viņa domā savu mammu, omīti un vectēvu.

Runājot par savu tēvu, dziedātāja saka: “Varbūt cilvēkam ir kauns par to, ka viņš tā izdarījis, viņš nevar saņemties… Es sev tā to izskaidroju.

Es es nedomāju, ka tas bija tā ar ļaunu prātu – mīl, nemīl. Varbūt nesaprot? Varbūt nepietiek drosmes? Man tagad ir kontakts ar tēvu, mēs runājam, sazvanāmies. It kā man gribas viņam uzdot to jautājumu…

No otras puses, man šķiet, priekš kam? Es tāpat to saprotu. Es vēl neesmu viņam uzdevusi to jautājumu…”

Žurnālists Armands Tripāns jautā Aminatai, vai vectētiņš tomēr ir tas, kas varētu būt pelnījis “īstā tēta” nosaukumu?

“Jā, tas ir īstais tētis. Vectēvs man bija kā tēva, kā vīrieša figūra. Viņš mani arī ļoti atbalstīja. Viņš man uzdāvināja manas pirmās klavieres, kuras man vēl joprojām ir…. Un mans tēvs, es pat nejūtu, ka viņš ir. Es zinu, ka viņš ir mans radinieks, bet man nav tās tuvības sajūtas ar viņu…” – pārdomās dalās Aminata un atzīst, ka viņa nezina, vai ar šo “var tikt galā”.

“Šobrīd es vēl esmu tādā posmā, ka kaut ko “štukoju” priekš sevis, un mēģinu saprast,” – viņa nenoliedza.

Sarunu ar Aminatu skaties šajā video: