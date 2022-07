VIDEO. Vai Ķīna piedzīvojusi neveiksmi kosmosa apgūšanas plānos? ASV pārmet kosmosa piesārņošanu ar atkritumiem Ieteikt







Milzīgs kosmosa atkritumu gabals — acīmredzot no Ķīnas “Long March” raķetes ir nogāzies uz Zemi — tās ugunīgo atgriešanos pamanīja daudzi iedzīvotāji virs naksnīgajām Saravakas debesīm.

Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA datiem, 22,5 tonnas smagais raķetes “Long March 5B” pamatposms atkārtoti iekļuva Zemes atmosfērā virs Indijas okeāna svētdien, sestdien, 30. jūlijā, aptuveni pulksten 12.45.

“#USSPACECOM var apstiprināt, ka Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) Long March 5B (CZ-5B) atkārtoti iebrauca virs Indijas okeāna 30. jūlijā aptuveni plkst. 10:45 pēc MDT. Cenšamies iegūt sīkāku informāciju par atgriešanās tehniskajiem aspektiem, piemēram, potenciālo gružu izkliedi un trieciena vietu,” svētdien tviterī ierakstīja ASV Kosmosa pavēlniecība.

Dramatisko notikumu pamanīja daudzi cilvēki Saravakā, sociālajos medijos augšupielādējot videoklipus no lietotājiem no Sibu, Bintulu, Kuching un citiem. Daudzi uzreiz neaptvēra, kam viņi ir aculiecinieki, daži pat to nosauca par “meteorītu”.

“Kučingā pamanīts meteors! #jalanbako 31/7/2022,” tviterī sacīja Nazri Sulaimans (@nazriacai), lai gan vēlāk viņš sevi laboja, sakot, ka tās ir raķetes “Long March” atliekas.

Hanifs arī vēlāk paziņoja, ka tā bija “Long March” raķete, un sacīja, ka virs Kučingas bija dzirdams “sprādziens”.

“Ir gara mākoņu josla… Kučingas iedzīvotāji ziņoja, ka pirms stundas dzirdējuši sprādzienu,” viņš ierakstīja tviterī.

Saskaņā ar astrofiziķa un satelītu izsekotāja Džonatana Makdauela no Hārvardas-Smitsona Astrofizikas centra teikto: “No Kučingas video izriet, ka tajā laikā tas atradās augstu atmosfērā — jebkuri atkritumi tika izkliedēti simtiem kilometru tālāk gar trasi, netālu no Sibu, Bintulu vai pat Brunejas.

“Ir maz ticams, bet ne neiespējami”, ka viens vai vairāki atlūzu gabali ietriecas apdzīvotajā centrā,” Makdauels sacīja virknē tvītu.

Malaizijas Kosmosa aģentūra (Mysa) iepriekš bija paziņojusi, ka šīs raķetes atlūzas, visticamāk, nenosēdīsies Malaizijā. “Spēcīgās atmosfēras pretestības dēļ orbītā ir sagaidāms, ka atlūzas nonāks Zemes atmosfērā dažas dienas pēc palaišanas” piebilstot, ka lielākā daļa atlūzu tiks sadedzināta, atkārtoti iekļūstot Zemes atmosfērā, un uz Zemes nolaidīsies tikai mazāki fragmenti. Tādējādi sabiedrībai nav jāuztraucas par briesmām, jo ​​70% no raķetes sastāva bija ūdens, un Malaizija bija neliela vienība salīdzinājumā ar Zemes masu”.

“Long March 5B” tika uzspridzināta 24. jūlijā, lai nogādātu laboratorijas moduli jaunajai Ķīnas kosmosa stacijai, kas tiek būvēta orbītā, iezīmējot Ķīnas jaudīgākās raķetes trešo lidojumu kopš tās pirmās palaišanas 2020. gadā.

Filipīnās svētdien jūrā tiešām iekrita atlūzas no raķetes, kas orbītā nogādāja daļu no Ķīnas jaunās kosmosa stacijas, šo faktu nekavējoties apstiprināja Ķīnas valdība.

Lielākā daļa raķetes “Long March-5B” pēdējās pakāpes sadega pēc ieiešanas atmosfērā, ziņo Ķīnas pilotējamo kosmosa lidojumu aģentūra.

Paziņojumā nav sniegta sīkāka informācija par to, vai atlikušās atlūzas nokrita uz sauszemes vai jūrā, taču teikts, ka “nosēšanās zona” atrodas 119 austrumu garuma grādos un 9,1 ziemeļu platuma grādos.

Tas atrodas ūdeņos uz dienvidaustrumiem no Filipīnu pilsētas Puertoprinsesas Palavanas salā.

Ķīna jau iepriekš saskārusies ar asu kritiku par to, ka iepriekš divas reizes ļāvusi raķešu pakāpēm nekontrolēti nokrist uz Zemes.

NASA pagājušajā gadā apsūdzēja Pekinu, ka tā “nepilda atbildīgus standartus attiecībā uz kosmosa atkritumiem”, kad Indijas okeānā nogāžas Ķīnas raķetes daļas.

Ķīnas jaudīgākā raķete “Long March-5B” 24. jūlijā orbītā nogādāja laboratoriju “Wentian”.

Pirmdien tā tika pievienota galvenajam modulim “Tianhe”, kurā dzīvo trīs astronauti.