VIDEO. Kā trilleros – policija lūdz kravas auto iesaisti bēgoša “BMW” vadītāja noķeršanai Ieteikt







Pagājušajā nedēļā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas uzsāka pakaļdzīšanos transportlīdzeklim “BMW” Dobeles novadā, kura vadītājs ievērojami pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Transportlīdzekļa vadītājs nepakļāvās policijas darbinieku likumīgām prasībām apturēt automašīnu un turpināja bēgšanu līdz, sadarbībā ar citām Valsts policijas norīkojumā esošām patruļām no Jūrmalas un Dobeles, tika apturēts. Vīrietim nogādāts medicīnas iestādē aizdomās par apreibinošo vielu lietošanu.

Reklāma Reklāma

Šā gada 8. janvārī ap pulksten 16.30 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas Dobeles novadā, Annenieku pagastā uz autoceļa A9 fiksēja transportlīdzekli “BMW” ar Lietuvas valsts reģistrācijas numura zīmi, kurš brauca pretī un kura vadītājs pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, pārvietojoties ar 131 kilometru stundā.

Valsts policijas amatpersonas, ieslēdzot speciālos skaņas un gaismas signālus, veica dienesta transportlīdzekļa apgriešanos un sekoja transportlīdzeklim, kura vadītājs pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargi, pietuvojoties transportlīdzeklim, paziņoja, lai vadītājs aptur transportlīdzekli, bet viņš nereaģēja un turpināja vadīt transportlīdzekli virzienā uz Annenieku pusi. Informācija par bēgošo transportlīdzekli nodota Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām.

Izmantojot skaņas raidītāju, vadītājam vairākās valodās pavēlēts apturēt transportlīdzekli, taču vadītājs nereaģēja un turpināja bēgšanu pa autoceļu A9 virzienā uz Rīgas pusi. Vadītājs nobrauca no autoceļa A9 uz meža apvidus ceļu, kur turpināja bēgšanu.

Bēgšanas laikā transportlīdzekļa “BMW” vadītājs pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, apdraudot citus ceļu satiksmes dalībniekus. Automašīnas “BMW” braukšanas ātrums pie atļautajiem 50 kilometriem stundā sasniedza 102 kilometrus stundā, savukārt pie atļautajiem 70 kilometriem stundā – 143 kilometrus stundā.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Reaģēšanas biroja 4. nodaļas amatpersonas pilnībā nobloķēja autoceļu A9, apturot kravas automašīnas un novietojot tās šķērsām, lai apstādinātu bēgošo automašīnu “BMW”, vienlaikus uzturot komunikāciju ar pārējām struktūrvienībām, kuri koordinēja likumsargu braukšanas virzienu un precizēja Kurzemes kolēģu atrašanās vietu.

Rīgas reģiona pārvaldes kolēģi apstājās uz nobrauktuves no autoceļa A9 uz meža ceļu uz Mežsarmām pirms upes Vecslampe. Rezultātā bēgošais transportlīdzekļa vadītājs apturēts, izbraucot no meža apvidus ceļa. Aizturēšana notika sadarbībā ar citām Valsts policijas norīkojumā esošām patruļām no Jūrmalas un Dobeles.

Likumsargi veica alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatējot, ka viņš nav atradies alkohola reibumā. Aizdomās par to, ka vīrietis atradies apreibinošo vielu ietekmē, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas nogādāja vīrieti medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai.

Reklāma Reklāma

Valsts policijā pret automašīnas vadītāju uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu) un par, iespējams, apreibinošo vielu neatļautu lietošanu.