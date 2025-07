VIDEO. Vientulība, metro un Brocēnu flīzītes – eksperti vērtē Zolitūdes arhitektūru Ieteikt







Aktīvi turpinām iepazīt Rīgas mikrorajonu vēsturi, veidošanās aspektus un potenciālu mūsdienās Būves nākotnei projektā #Mikrorajons.

Uz sarunu ar arhitekti Līgu Ramatu tiekamies Zolitūdē, vienā no jaunākajiem Rīgas mikrorajoniem, kas savu nosaukumu guvis no franču valodas vārda “solitude” – vientulība. Vairāk par to, kāds sakars mikrorajonam ar vientulību un kāpēc varam uzskatīt Zolitūdi par vienu no veiksmīgākajiem mikrorajoniem Rīgā, uzzini noskatoties jaunāko video epizodi.

Īsts latviešu arhitektu darbs – plašāk, modernāk, ērtāk ar gājēju infrastruktūru kā savienojošo elementu.

Zolitūdes apbūves projektā 80. gados arhitektu komanda acīmredzami mācījusies no citos mikrorajonos pieļautajām kļūdām un veikuši uzlabojumus, lai dzīves vidi padarītu ērtāku un patīkamāku. Daudzdzīvokļu māju 119.sērija, kas dominē Zolitūdes apbūvē, paredz plašākus un ērtākus plānojumus, taču kopējais māju izvietojums, gājēju ielas un postmodernisma sabiedriskās celtnes ir veids, kā padarīt mikrorajonu mazāk vienmuļu un piešķirt tam identitāti.

“Zolitūde ir viens no labākajiem mikrorajonu plānošanas piemēriem Rīgā,” gājēju ielas konceptu kā sociālas vides veidošanas elementu, zaļumu un nelielo sabiedrisko būvju izvietojumu atzinīgi vērtē arhitekte Līga Ramata.

Arī Zolitūdē pamanāms Padomju laikam raksturīgo kultūras iestāžu trūkums mikrorajonā. Laikā, kad strauji auga nepieciešamība pēc arvien jaunām dzīvesvietām visa enerģija un finanšu iespējas tika koncentrētas uz dzīvojamo māju būvniecību, taču kāpēc šo kļūdu nerisinām arī mūsdienās?