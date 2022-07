VIDEO. Vilciens, kas kara dēļ kļuvis par ukraiņu mājām Ieteikt







Viņu mājas ir iznīcinājušas Krievijas raķetes, un tagad viņi dzīvo vilcienā, kas atrodas sliežu ceļa malā Irpiņā, netālu no Kijivas. Kopumā ap 60 iedzīvotāju. Maza meitene mierina mīļu rotaļlietu, kas izglābta no viņas ģimenes dzīvokļa, pirms tas nodega. Cits iedzīvotājs saka: “Man ir grūti par to runāt. Tas mani tracina.”

Divas no vilciena iemītniecēm ir Ludmila un viņas meita. Sarunā ar “Current Time” sieviete pastāsta, ka viņas māju nopostīja, tā degusi trīs dienas. Viņas tikmēr slēpušās pagrabā.

Šajā vilcienā dzīvo arī Volodimirs, kurš parāda, kā izskatījusies viņa māja, pirms to nopostījušas krievu raķetes. “Viss nodega nakts laikā. Man ir grūti par to runāt. Tas padara mani traku. Es nezinu, ko jums stāstīt. Visi man jautā: “Pastāsti man to, pastāsti man šito”. Es cenšos to visu aizmirst,” nosaka Volodimirs.

Vietējās varasiestādes un dzelzceļnieki parūpējušies, lai vilciens un tā apkārte kļūtu mājīgāka – ir iestādīts zāliens, sakārti šupuļkrēsli un izveidots rotaļlaukums. Ir arī veļas vagons, dušas vagons, bibliotēka un ēdamzāle, taču tās nav mājas.

“Katrs vēlas būt savās mājās, atgriezties savā dzīvoklī, nevis šeit. Šeit ir labi, bet ne par to ir runa. Mājas ir mājas,” nosaka dzelzceļa strādnieks Mihailo.