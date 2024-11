VIDEO. Viltus lācis uzbrūk un “saplosa” luksusa automašīnu, lai tiktu pie apdrošināšanas atlīdzības Ieteikt







Četri ASV Losandželosas apgabala iedzīvotāji tika arestēti pēc tam, kad Apdrošināšanas departamenta izmeklēšanā tika konstatēts, ka aizdomās turamie, iespējams, veikuši apdrošināšanas krāpniecību, apgalvojot, ka lācis ir nodarījis bojājumus viņu luksusa klases automašīnai, taču patiesībā tas bija cilvēks lāča kostīmā.

Izmeklēšana sākusies pēc tam, kad apdrošināšanas kompānijai radās aizdomas par krāpšanas mēģinājumu. Aizdomās turamie apgalvoja, ka 2024. gada 28. janvārī lācis iekļuva viņu 2010. gada Rolls Royce Ghost spēkratā un nodarīja bojājumus automašīnas salonam. Apdrošināšanas kompānijai viņi iesniedza videomateriālu, kurā bija redzams brīdis, kad iespējamais lācis ielaužas automašīnā.

Pēc tālākas video pārbaudes izmeklēšanā tika noskaidrots, ka lācis patiesībā bija cilvēks lāča kostīmā. Detektīvi konstatēja divas papildu apdrošināšanas prasības pie divām dažādām apdrošināšanas kompānijām aizdomās turamajām personām ar vienu un to pašu zaudējuma datumu un to pašu notikuma vietu. Katrs no šiem apgalvojumiem attiecās uz diviem dažādiem transportlīdzekļiem – 2015. gada izlaiduma Mercedes G63 AMG un 2022. gada Mercedes E350, un aizdomās turamie atkal izmantoja lāča kostīmu, lai viltotu situāciju, kurā arī lācis šķietami iekļuvis un sabojājis šos transportlīdzekļus. Viņi nodeva videomateriālu arī citām apdrošināšanas kompānijām, lai pamatotu savus apgalvojumus.

Lai vēl vairāk pārliecinātos, ka videoklipā redzamā figūra nav lācis, departaments lika Kalifornijas Zivju un savvaļas dzīvnieku departamenta biologiem pārskatīt visus trīs iespējamos lāču videoklipus, un viņi arī uzskatīja, ka tas acīmredzami ir cilvēks lāča kostīmā. Pēc kratīšanas ordera izpildīšanas detektīvi lāča kostīmu atrada aizdomās turamo mājās.

No apdrošināšanas kompānijām tika izkrāpti 141 839 ASV dolāri . Sanbernardino apgabala prokuratūra ierosinājusi kriminālvajāšanu šajā lietā.