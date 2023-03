VIDEO. “Viņam vajadzēja palikt mājās…”: uzmanības centrā “Oskara” ceremonijā nonācis aktieris Hjū Grānts, kurš rupji izturējies pret modeli Ešliju Gremu

Ešlija Grema ir “plus size” supermodele, kuru pazīst visā pasaulē. Viņai arī šad un tad tiek uzticēta pasākumu vai TV šovu vadīšana, un arī šoreiz – sagaidot viesus uz sarkanā paklāja “Oskara” balvu pasniegšanas ceremonijā, kas norisinājās vakarnakt Losandželosā, viņa uzdeva dažus jautājumus sanākušajām kinozvaigznēm un šīs sarunas tika translētas tiešraidē ASV televīzijas kanālos. Īpašu skatītāju un vēlāk arī soctīklu lietotāju uzmanību izpelnījās britu kinozvaigzne Hjū Grānts, kurš sarunā ar Ešliju izrādījās nepieklājīgs un pat rupjš, raksta izdevums “Buzzfeed”.

Ešlija uzrunāja Grāntu un centās uzsākt aizraujošu sarunu, taču aktieris bija manāmi noskaņots šo mazo interviju padarīt pavisam īsu un… neciešamu.

Kad modele viņam pavaicāja, kura daļa “Oskara” ceremonijas laikā viņam patīk vislabāk, Grānts atbildēja: “Nu… te jau ir visa cilvēce”.

Kad saruna par filmām un pašu “Oskara” ceremoniju nekā neveicās, Ešlija visbeidzot viņam jautāja: “Labi… Kas tev šovakar ir mugurā?”. Un arī uz šo jautājumu aktieris atbildēja super īsi: “Mans drēbnieks”, ļaujot noprast, ka apģērbs tapis pēc pasūtījuma.

Tomēr Ešlija centās šo neveiklo sarunu pabeigt pieklājīgi un jautāja aktierim: “Pastāstiet, lūdzu, kādas ir sajūtas spēlēt filmā “Glass Onion”? Tā ir tik pārsteidzoša filma. Man tā ļoti patika. Man patīk trilleri!”.

Grānts teica: “Nu, es esmu knapi tur iekšā, kādas 3 sekundes”.

Tomēr Grema joprojām centās uzturēt sarunu un teica: “Nu… bija jautri, vai ne?”

Uz to aktieris atbildēja, novelkot: “Gandrīz…”

Ešlija atvadījās un teica: “Bija patīkami ar tevi parunāt”, bet Grānts novērsās no viņas ar dīvainu sejas izteiksmi un nobolīja acis.

Vēlāk soctīklos cilvēki rakstīja: “Un tā, dāmas un kungi, “Oskara” balvu par to, kurš patiesībā tur nevēlas atrasties viennozīmīgi saņem Hjū Grānts!”, “Vai Hjū Grānts visu laiku spēj būt tik augstprātīgs krā***? Viņš bija tik rupjš pret Ešliju Gremu uz sarkanā paklāja, ar visu acu bolīšanu. Varbūt viņam vajadzēja palikt mājās, ja viņš ir pārāk labs, lai tur atrastos?”, “Hjū Grānts ir lielākā izgāšanās šajā “Oskarā”! Hjū, ja nevēlies tur būt, ej mājās! Visu laiku sliktākā Oskara intervija!!!”

Hugh Grant is the biggest D bag for this interview. Hugh, If you don’t want to be there go home. Worst Oscars interviews ever. #Oscars #Oscars2023 #HughGrant pic.twitter.com/Yx7MWbav4q

Is Hugh Grant just an arrogant dick all the time? He was so rude to Ashley Graham on the red carpet, complete with an eye roll. Maybe he should stay home if he’s too good for his industry of choice #AcademyAwards

