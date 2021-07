Publicitātes foto

Viedtālruņa iegādes galvenie kritēriji un must-have aksesuāri







Jauns mobilais tālrunis ir nozīmīgs pirkums. To jūs lietosiet katru dienu un vismaz divus gadus. Tādēļ iegādes lēmums jāpieņem izsvērti un bez steigas. Ar ko sākt?

Sāciet ar saviem lietošanas paradumiem un tām labajām un sliktajām lietām, ko novērojāt savam iepriekšējam tālrunim; pavērojiet, kādus viedtālruņus lieto jūsu draugi un kādas ir viņu atsauksmes, noteikti izlasiet kādu jaunāko tehnoloģiju blogu, kur apskatīti jaunākie viedtālruņu modeļi.

Kritēriji, kas būtu jāņem vērā:

Cena

Izvērtējiet, vai esat gatavi iegādāties pašu jaunāko modeli par augstu maksu vai ietaupīt, sekojot zelta vidusceļam – kvalitātei par samērīgu cenu.

Izmērs, forma un dizains

Tālruni visbiežāk turēsiet rokās, tāpēc pārliecinieties, ka to turēt jums ir ērti. Lieli ekrāni, spīdīga metāla virsmas, spilgta plastikāta korpusi raksturo dažādus viedtālruņu modeļus. Lielie ekrāni būs noderīgi lietotājiem, kas tālrunī caurskata daudz interneta informācijas, skatās video vai spēlē spēles. Viedtālruņi ar maziem ekrāniem vienmēr būs lētāki.

Operātājsistēma

iPhone vai Android? Abām sistēmām ir savas unikālās iezīmēs un arī trūkumi. iOS izcili sinhronozējas ar citām Appleierīcēm iPod, iPad un Mac datoru. Android sistēmas telefonu funkcionalitāte ir viegli pielāgojama lietotāja vajadzībām ar trešās puses aplikācijām vai lietotnēm. Tā sniedz lielāku izvēles brīvību.

Specifikācija

Visiem jaunākiem viedtālruņiem ir spēcīgs procesors un ietilpīga operatīvā atmiņa (RAM), lai vienlaicīgi izmantotu dažādas lietotnes, skatītos video, spēlētu spēles, sūtītu un saņemtu dažāda izmēra failus. Jautājums, vai šis apraksts atbilst jūsu viedtālruņa lietošanas paradumiem?

Atmiņa

Ja jūs plānojat izmantot apjomīgas lietotājprogrammas vai spēlēt augstas kvalitātes spēles, tad jāizvēlas viedtālrunis ar ietilpīgu operatīvo atmiņu un iespēju atmiņu paplašināt ar ārēju datu nesēju. Izmantojot tikai viedtālruņa galvenās funkcijas, optimālais atmiņas sadalījums būtu 16 GB pastāvīgā atmiņa, 512 MB vai 1 GB RAM un 32 GB microSD karte.

Ekrāns

Iespējams iegādāties viedtālruni ar HD kvalitātes ekrānu, kas būs svarīgi lietotājiem, kas lasa sīku tekstu, skatās video vai spēlē spēles.

Kamera

Jaunākie viedtālruņi piedāvā izcilu kameru izšķirtspēju. Tā, piemēram, Galaxy S20 Ultra ir aprīkots ar 108 MP kameru, bet Galaxy S20 un S20+ ir ar 64 MP kameru. Viedtālruņos iebūvētais sensors, kas reaģē uz gaismu, nodrošina izteiksmīgu fotogrāfiju uzņemšanu vietās, kur ir slikts apgaismojums. Zoom funkcija pietuvina skatu no ļoti liela attāluma, nemainot attēla kvalitāti. Kameras specifikācija jo īpaši būs svarīga aktīviem sociālo tīklu lietotājiem.

Izvēlies savu jauno telefonu un tā aksesuārus

Vislabāk savu iepriekš izvēlēto tālruni apskatīt klātienē, paturēt rokā, noskaidrot interesējošos jautājumus par tālruņa funkcionalitāti, ja nepieciešams, uzdot jautājumus par pieslēgumu, interneta apjomu. Gadījumos, ja tas nav veikts savlaicīgi, pārkopēt no vecā viedtālruņa uz otru svarīgu informāciju un kontaktus.

Iespējams, uzmanību sev pievērsīs noderīgi viedtālruņu aksesuāri. To modeļu dažādība ar katru gadu pieaug. Daži no tiem papildina telefona funkcionalitāti, daži izskatu. Viens no noderīgākajiem aksesuāriem ir pārnēsājamais akumulators, jo viens no lielākajiem viedtālruņu trūkumiem ir to neparedzamais akumulatoru darbības laiks.

Audio satura straumēšanas laikmetā noderēs Bluetooth skaļruņi un austiņas. Skaļruņus ir viegli savienot ar viedtālruni, tiem ir spēcīgi akumulatori un vairumā gadījumu ūdens necaurlaidīgs korpuss. Var iegādāties tālruņa turētāju, kas ir populārs aksesuārs ceļojumos un pasākumos, ļaujot nofotogrāfēt platleņķa attēlu bez papildus aprīkojuma.

