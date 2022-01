Viena stāvlampa var mainīt visu! Kā izvēlēties pareizo un vistīkamāko apgaismojumu mājoklī?

Foto: Shutterstock

Ikviens ir ievērojis, cik ļoti mainās telpa, mainoties tās apgaismojumam – ar dažādu gaismekļu palīdzību var pat pilnībā transformēt telpas noskaņu un sajūtas tajā, kā arī pielāgot to jaunai funkcionalitātei. Nomainot vien spuldzīti, pat omulīga guļamistaba var pārtapt veiksmīgā un produktīvā mājas birojā. Interjera eksperti (Bonava Latvija) dalās padomos, kā apgaismojuma palīdzību veidot telpas noskaņu, kādēļ tas ir svarīgi, un ko ņemt vērā, izvēloties īsto gaismekli.

Apgaismojuma plānošana

Apgaismojuma plānošana dzīvoklī jāsāk vēl pirms mēbeļu iegādes – tas nepieciešams, lai jau remonta procesā būtu iespējams īstajās vietās izvietot visas nepieciešamās rozetes un vadus. Pirmais, kas jāizdara, – jāizvērtē un jānosaka uzdevumi un attiecīgi tiem nepieciešamais apgaismojums katrā mājokļa telpā. Piemēram, blakus atzveltnes krēslam istabā, kas, galvenokārt, tiek izmantota atpūtai, nepieciešama stāvlampa, kuras gaismā būs ērti lasīt.

Guļamistabā abās vai vienā gultas pusē jāparedz vieta naktslampiņām, savukārt virtuvē nepieciešams apgaismojums gan darba virsmai, gan virs ēdamzonas. Jo līdz sīkākām detaļām viss būs pārdomāts, jo ērtāks būs gala iekārtojums un vieglāk pieņemams lēmums par gaismekļu modeļu un spuldžu izvēli.

Iespējamie apgaismojuma veidi

• Centrālais apgaismojums (spilgtas gaismas lustra vai iebūvēta lampu sistēma pa telpas perimetru) viesistabā viesu uzņemšanai, rotaļām ar bērniem, tīrīšanai

• Darba zonas apgaismojums ēdiena gatavošanai virtuvē

• Koncentrēta noskaņas gaisma virs galda ēdamzonā

• Stāvlampa vai galda lampa atpūtas zonā vakariem pie televizora vai lasīšanai

• Apgaismots logs mājīgas atmosfēras radīšanai

• Akcenta gaismas uz sienas gleznu vai dekoru izcelšanai

Pamata (galvenais) apgaismojums vienmērīgi piepilda telpu ar neitrālu un acīm patīkamu gaismu.

Par galveno apgaismojumu ir atbildīgas griestu piekaramās un virspusējās lampas, lustras, sliežu sistēmas, padziļinātas vietas.

Darba (tehniskais, akcentētais) apgaismojums ir spilgta, koncentrēta gaisma vienā zonā, kas izgaismos noteiktus objektus un zonas: tās ir virtuves lampas virs izlietnes, plīts un darba virsmas, apgaismojums vannas istabā, stāvlampas un lampa virs atzveltnes krēsla, kur lasāt vai skatāties televizoru, galda lampa uz darba galda u.c.

Dekoratīvais apgaismojums – sveces, dekoratīvās lampiņu virtenes, laternas un dažādi citi rotājumi ar apgaismojumu radīs ne vien mājīgu un siltu noskaņu, bet lieliski kalpos arī kā interjera dekors.

Silts vai auksts?

Ļoti svarīgs parametrs īsto gaismekļu izvēlē ir tā spuldžu gaismas krāsa, ko mēra Kelvina grādos (K). Mazāk grādu nozīmē, ka gaisma būs dzeltenāka, savukārt vairāk sniegs zilganu, aukstu gaismu. Par silti baltu dēvē gaismas krāsu jeb temperatūru 2500 – 3200 K robežās, par baltu 3200 – 4000 K, savukārt virs 4000 K ir auksti balta gaisma.

Kā uzzināt, cik Kelvina grādu ir noskatītajai spuldzei un kādas krāsas gaisma no tās plūdīs? Šī informācija vienmēr būs norādīta uz spuldzes iepakojuma, tādēļ galvenais to rūpīgi apskatīt.

Dzīvojamo un atpūtas telpu izgaismošanai ieteicams izvēlēties spuldzes ar silti baltu jeb dzeltenīgu gaismu, savukārt virtuvē, darbistabā un citās telpās, kur nepieciešama lielāka koncentrēšanās, labāk izvēlēties spuldzes ar baltu nokrāsu.

Balta gaisma radīs mundrumu, uzlabos koncentrēšanās spējas un produktivitāti, savukārt dzeltenīga nokrāsa palīdzēs nomierināties un atslābināties.

Vēlams neaizmirst – lai iegādātos īsteni atbilstošu spuldzi, nepieciešami arī noskatītā gaismekļa tehniskie parametri – gaismekļa izmērs un konstrukcija, pieļaujamā spuldzes jauda, lampas tips un aizsardzības indekss.

Padomi lampas modeļa izvēlē

• Ja telpā, kurā paredzēts lampu izmantot, ir zemi griesti, ieteicams izvēlēties plakanāku modeli, lai gaismeklis griestus vizuāli nepadarītu vēl zemākus. Tāpat noteikti kritiski jānovērtē telpa un jāievēro tās noteiktās proporcijas – maza lustra lielā telpā pazudīs, savukārt pārlieku liela padarīs to nesamērīgu.

• Ja telpā paredzēti vairāki gaismekļi, ieteicams izcelt tikai vienu no tiem. Izvēloties, piemēram, greznu lustru, pārējos apgaismes ķermeņus pieskaņot vienkāršākas formas un modeļu, lai telpā neradītu pārblīvētu efektu. Interesanti izskatīsies arī dažādu kolekciju modeļi, kuriem tomēr ir kas kopīgs, piemēram, līdzīga forma, stils, materiāls vai krāsa.

• Naktslampiņai labāk izvēlēties lampu ar kupolu maigos vai puscaurspīdīgos toņos, lai tā sniegtu maigu, izkliedētu un nomierinošu gaismu. Modeļi ar atklātām spuldzēm lieliski derēs konkrētu priekšmetu apgaismošanai vai darba galdam, taču to spilgtums un viena virziena gaismas strēle nepalīdzēs vakara mieram.

• Centrālo lampu virs ēdamgalda vislabāk novietot divu līdz divarpus metru augstumā virs grīdas, lai tā neatrastos stāvoša cilvēka acu līmenī, kas var radīt ne vien nepatīkamas sajūtas, bet pat traumas.