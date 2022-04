“Vienā Ukrainas pusē blokāde ir noņemta un krievi atkāpjas robežas virzienā!” Rajevs par jaunākajiem pavērsieniem karā Ieteikt







“Odesai uzbrukušas naktī uz 4.aprīli pāris raķetes, bet kara apstākļos, tas ir vērtējams kā “viss mierīgi” stāvoklis, jo neviens būtisks objekts nav sabombardēts,” TV24 Speciālizlaidumā stāsta militārais analītiķis, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Pēdējā diennaktī notika ukraiņu pretuzbrukums pie Oleksandrivkas pilsētas. Tas neizdevās tik veiksmīgs, kā bija cerēts sākumā. Iznākumā katra puse atgriezās savās frontes līnijās.

Vienlaicīgi krievi šajā reģionā veica trīs uzbrukumus degvielas krātuvēm un noliktavām, kā jau ierasts viņi tagad dara. Viens šāds uzbrukums bija Mikolajivas reģionā un divi mazākās piepilsētās. “Krievi konsekventi mēģina samazināt ukraiņu spēku spējas pārvietoties pa savu teritoriju un iznīcina degvielas krātuves,” viņš stāsta.







































Mariupolē bez izmaiņām – norit smagas kaujas. Ir viena pozitīva ziņa, iepriekš tika sarunāti humanitārie koridori un krievi it kā piekrita atļaut izkļūt civiliedzīvotājiem. „Pa visu Ukrainu caur humanitārajiem koridoriem izgāja 2600 cilvēku, no Mariupoles 800. Tas ir labāk nekā nekas! Pilsētai, kurā dzīvo simtiem tūkstoši iedzīvotāju, 800 cilvēku ir piliens jūrā, bet labi, ka šiem cilvēkiem tomēr izdevās izkļūt ārā no turienes un viņi šobrīd atrodas relatīvā drošībā,” Rajevs norāda.

Zaporižjā arī viss bez izmaiņām.

Doņeckas dienvidu virzienā aizsardzības pozīcijas paliek bez izmaiņām.



































































Tāpat kā svētdien bija būtiska krievu raķešu un aviācijas darbība pret pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas izvietotas ziemeļu virzienā pie Barvinkoves, Doļinas un Slavjanskas, tad šajā gadījumā viņi pirmdien strādāja tieši pret NovaBahmutu, kas nozīmē, ka tas ir viens no potenciālajiem uzbrukuma virzieniem, ko attīstīs tuvākajās dienās.

Runājot par to, kas notiek ziemeļu pilsētās, Harkivā turpinās apšaudes, Ohtirka paliek ukraiņu spēku rokās, tāpat arī Sumi, kuras rajonā tika izvietots krievu karaspēks, kas gāja prom no Kivijas, tas pagaidām izskatās, ka būs pēdējais karaspēks šajā reģionā, kas pagaidām paliks Ukrainas teritorijā, jo visās pārējās tuvākajās pilsētās blokāde ir noņemta un krievu spēki atkāpjas robežas virzienā.

Šobrīd nevar apgalvot, ka viņi visi ir izgājuši ārpus Ukrainas teritorijas, bet izskatās, ka šajā valsta daļā tuvāko dienu laikā ukraiņi atjaunos robežu.









