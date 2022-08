Kremļa propagandists Vladimirs Solovjovs pēdējā laikā savos raidījumos Krievijas televīzijā bieži piemin Baltijas valstis.

Vēl nesen viņš draudēja ar karaspēka ievešanu šajās valstīs, ja tās pārtrauks izsniegt tūristu vīzas Krievijas pilsoņiem. Tagad Solovjovu saērcinājis Latvijas aizsardzības ministra Arta Pabrika tvīts par to, ka pēc iebrukuma Ukrainā Krieviju vajadzētu izslēgt no ANO.

After USSR attacked Finland in 1939, it was excluded from League of Nations, after Russian attack on Ukraine in 2022 it should be excluded from UN. Especially, if UN wants to be respected again.

— Artis Pabriks (@Pabriks) August 18, 2022