Viesturs Silenieks: Valsts pārvaldē vajadzīga nulles tolerance pret sabotieriem Ieteikt







“Ja mēs skatāmies valsts pārvaldes līmenī, tad vajadzētu nulles toleranci pret sabotieriem,” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” saka Viesturs Silenieks, biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs.

“Tie ir tie klusie nedarītāji, kas vienkārši bremzē procesu, velk garumā, kavē lēmumu pieņemšanu, kas beigās ir sabotāža. Un tos vajadzētu skaust ārā,” stingri saka viņš.

Silenieks atzīst, ka to izdarīt nav vienkārši, bet tas ir jādara.

Kā otru lietu, ko vajadzētu attīstīt Latvijā, lai veicinātu civilo aizsardzību un drošību pret hibrīddraudiem, viņš min izlūkošanu – gan valsts, gan reģionālā, gan lokālā līmenī:

“Tā ir informācijas iegūšana. Piemēram, ja Zemessardzē mūs par to apmāca, par visiem šiem gadījumiem, pazīmēm un, kā ziņot par to, pārējā sabiedrība par to nav mācīta.

Un te ir tas nākamais solis – valsts aizsardzības mācība. Cik tā programma ir kvalitatīva, lai bērns, skolēns 10.-11. klasē jau būtu ievadīts tēmā un pēc tam, kad viņam būs 18-23 gadi, viņš saprot, par ko ir stāsts. Mums viņu vairs nevajag pārliecināt, nevajag taisīt raidījumus, viņš jau ir skolā mācīts.”

Tāpat Silenieks norāda, ka dažādām biedrībām un organizācijām arī ir savs spēks, tomēr tās ir jāfiltrē, kuras procesā var iesaistīt un kuras – nevar.

“Un tas, ko Aizsardzības ministrija dara jau daudzus gadus, ir sarunas ar lielajiem uzņēmējiem, uzņēmumu vadību un mediju vadību par situācijas skaidrošanu – kas šobrīd notiek. Tie, man liekas, ir ļoti labi pasākumi. Cilvēkiem tiešām ļoti mainās viedoklis.

Un līdzīgi ir tas, ko dara Jaunsardzes centrs ar skolu vadībām. Skolu vadība arī sanāk kopā un izstāsta, kas notiek pasaulē. Detalizēti, ar faktiem, pierādījumiem, ļoti loģiski izskaidrojot. Un tas arī ļoti maina sabiedrības viedokli,” norāda Silenieks.