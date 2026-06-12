Foto: Agnis Melderis

Vietām būs tikai +4 grādi! Laika prognoze sestdienai 0

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LETA
14:49, 12. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā no dienvidiem sāksies ilgstošs lietus, bet Kurzemē būs pārsvarā skaidra un auksta nakts, prognozē sinoptiķi.

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Vietām valstī – galvenokārt Kurzemē – veidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā pazemināsies līdz +4..+8 grādiem, pārējā Latvijā – līdz +9..+12 grādiem.

Diena austrumu novados būs apmākusies un lietaina, daudzviet līs stipri. Kurzemē un Zemgalē, uzspīdot saulei, augs mākoņi, kas līdz vakaram daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu, vietām – pērkona lietusgāzes.

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Vējš galvenokārt saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12..+14 grādiem valsts austrumos līdz +20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē.

Rīgā sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, lai gan debesīs būs daudz mākoņu. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs +12 grādi, dienā tā pakāpsies līdz +18 grādiem.

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