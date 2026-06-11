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FOTO. To Latvijā tagad var negaidīt! Sinoptiķu prognozes līdz Līgo svētkiem liek sirdīm sažņaugties 0

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LETA
18:00, 11. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Tuvākajās dienās Latvijā saglabāsies lietains laiks un karstums nav gaidāms, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

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Nedēļas izskaņā un jaunajā darba nedēļā debesis bieži klās mākoņu sega, kas daudzviet valstī atnesīs lietu un lokāli arī pērkona negaisu. Vējš pārsvarā pūtīs lēni, un gaiss dienās neiesils vairāk par +20 grādiem.

Piektdien debesis klās mākoņi un vien vietām tās skaidrosies. Dienā vējš būs pierimis, bet gaiss iesils vien līdz +15, +19 grādiem.

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Sestdien un svētdien debesis klās mākoņu sega, kas brīžiem izklīdīs, un uzspīdēs saule. Brīvdienās Latvijas lielākajā daļa gaidāms lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Saglabājoties lēnam vējam, sestdien naktī un no rīta atsevišķās teritorijās veidosies migla.

Nedēļas nogalē naktīs termometra stabiņš pieturēsies +7, +12 grādu robežās, bet dienās tas pakāpsies līdz +13, +19 grādu atzīmei.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē ciklonu ietekmē debesis joprojām segs mākoņi un bieži gaidāms lietus. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens vējš.

Arī nākamās nedēļas sākumā gaisa temperatūra Latvijā nepaaugstināsies virs +20 grādu atzīmes.

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